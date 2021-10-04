Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a TC kimlik kartlı cevap: Gerisini size bırakıyorum

STEFAN KUNTZ NE DEDİ?

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ise bugün yaptığı açıklamada "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.