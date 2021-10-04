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    • Spor
    • 04.10.2021 13:03
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    • 04.10.2021 13:26
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    Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a TC kimlik kartlı cevap: Gerisini size bırakıyorum

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz kendisine Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili sorulan soruya "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım" diye cevap verdi. Bunun üzerine Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu ise oğlunun TC kimlik kartının fotoğrafını paylaştı ve "Ferdi Kadıoğlu TC Kimlik Kartı, gerisini size bırakıyorum TFF" ifadelerini kullandı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Ferdi Kadıoğlu tartışması! Kimlik kartı paylaşıldı

    Bu sezon Fenerbahçe'nin yükselen değerlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu performansıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Alt yaş kategorilerinde Hollanda formasını giyen genç yıldızın A milli takım düzeyinde hangi ülkeyi tercih edeceği merak konusu.

    KUNTZ, FERDİ'Yİ TERCİH ETMEDİ
    Şu ana kadar sadece Kanada'dan resmi davet alan Ferdi'nin Stefan Kuntz tarafından önceki gün açıklanan Milli Takım kadrosunda yer alması bekleniyordu. Ancak Alman teknik adam sürpriz bir şekilde yıldız futbolcuyu tercih etmedi. Bugün de açıklamalarında Ferdi Kadıoğlu'na yer verdi.

    FERDİ'NİN BABASINDAN KİMLİK KARTLI TEPKİ
    Ferdi'nin babası bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla alınan bu karara tepki gösterdi. Genç yıldızın Türkiye Cumhuriyeti kimliğini paylaşan Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu TC Kimlik Kartı, gerisini size bırakıyorum TFF" diyerek sitemkar tutum izledi.

        KANADA'YI KABUL ETMESİ BEKLENİYOR
        Ferdi'nin Türk Milli Takımı'nın kadrosuna alınmaması nedeniyle çok üzgün olduğu ve önümüzdeki günlerde Kanada'dan gelen teklifi kabul edebileceği belirtiliyor.

        STEFAN KUNTZ NE DEDİ?
        A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ise bugün yaptığı açıklamada "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.
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