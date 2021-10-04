Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a TC kimlik kartlı cevap: Gerisini size bırakıyorum

Bu sezon Fenerbahçe'nin yükselen değerlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu performansıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Alt yaş kategorilerinde Hollanda formasını giyen genç yıldızın A milli takım düzeyinde hangi ülkeyi tercih edeceği merak konusu.
KUNTZ, FERDİ'Yİ TERCİH ETMEDİ
Şu ana kadar sadece Kanada'dan resmi davet alan Ferdi'nin Stefan Kuntz tarafından önceki gün açıklanan Milli Takım kadrosunda yer alması bekleniyordu. Ancak Alman teknik adam sürpriz bir şekilde yıldız futbolcuyu tercih etmedi. Bugün de açıklamalarında Ferdi Kadıoğlu'na yer verdi.
FERDİ'NİN BABASINDAN KİMLİK KARTLI TEPKİ
Ferdi'nin babası bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla alınan bu karara tepki gösterdi. Genç yıldızın Türkiye Cumhuriyeti kimliğini paylaşan Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu TC Kimlik Kartı, gerisini size bırakıyorum TFF" diyerek sitemkar tutum izledi.