Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor | Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta nerede?

Süper Lig'de zirveyi dün maç eksiğiyle Trabzon'a kaptıran Fenerbahçe bugün saat 16.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Maçı Atilla karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe bu maçı kazanarak milli araya lider girmeyi hedefliyor. Sosa, Nazım ve Tisserand bu maçta kadroda olmayacak.

MESUT ÖZİL TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik ağırlıklı antrenman ile tamamladı. Hastalığını atlatan Mesut Özil, antrenmanda takımla birlikte çalışmada yer aldı.