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    • Spor
    • 03.10.2021 16:08
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    • 03.10.2021 16:08
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    CANLI | Gaziantep FK - Altay maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Altay karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip yeni bir başlangıca imza atmak isterken, İzmir temsilcisi ise 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Gaziantep - Altay

    Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Altay'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

    GAZİANTEP FK-ALTAY İLK 11'LER
    Gaziantep FK: Günay, Tosca, Muhammet, Halil İbrahim, Recep, Figueiredo, Sagal, Maxim, Caulker, Merkel, Kitsiou.

    Altay: Mateusz, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Thiam, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rayan.

    GAZİANTEP FK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    Gaziantep FK - Altay maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Gaziantep FK - Altay maçı canlı anlatım izle
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