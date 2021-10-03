Türkiye Norveç maçı 1. 2. ve 3. kategori fiyatları ne kadar? Türkiye Norveç maçı biletleri ne kadar, kaç TL? Milli maç bilet alma ekranı!

Futbol gündemini takip edenler tarafından Türkiye Norveç maçı hakkında aramalar hız kazandı. FİFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçlarında Türkiye bu kez Norveç ile karşı karşıya gelecek. 8 Ekim Cuma günü oyananacak maçın bilet fiyatları araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak müsabakanın bilet satışları başladı. Peki, Türkiye Norveç maçı biletleri ne kadar, kaç TL? Türkiye Norveç maçı 1. 2. ve 3. kategori fiyatları ne kadar? Milli maç bilet alma ekranı!