Berisha hangi takımlarda oynadı? Berisha kimdir, kaç yaşında, evli mi ? Mergim Berisha Golleri...

Fenerbahçe Kasımpaşa maçında dikkatleri üzerine çeken Berisha hakkında araştırmalar hız kazandı. Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'un forveti Mergim Berisha'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler yaptığı bu transferle turnayı gözünden vurdu. 23 yaşındaki genç futbolcu hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Berisha kimdir, kaç yaşında, evli mi, sevgilisi var mı? Berisha hangi takımlarda oynadı? Golleri? İşte detaylar...
BERİSHA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
11 Mayıs 1998 Almanya Berchtesgaden doğumludur. Futbola Red Bull Salzburg altyapısıyla adım attı. Avusturya ekibinin alt yaş gruplarında forma terleten oyuncu daha sonra profesyonel sözleşme imzaladı. 2016'da tecrübe kazanması için Liefering'e kiralık verildi.
1 sezonluk macerasının ardından Salzburg'a geri dönen 1.88' boyundaki forvet, Ağustos 2017'de bir başka Avusturya ekibi LASK'a gitti. LASK'ta çıktığı 20 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan genç foutbolcu, 1 yıl sonra da Almanya'nın yolunu tuttu. Magdeburg'da 5 maçta süre alan ve skor katkısı yapamayan Alman forvetin son kiralık serüveni Altach ile gerçekleşti.
Mergim Berisha, 17 gol, 2 asistlik Liefering macerasının ardından en başarılı dönemini Altach'ta geçirdi ve 34 maçta 16 gol, 10 asistle oynadı.
Ocak 2020'de döndüğü Salzburg'ta özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren yıldız forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Red Bull Salzburg formasıyla çıktığı 58 maçta 24 gol, 15 asistle oynayan Berisha, Avusturya ekibinde 3 lig, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı.
23 yaşındaki forvet, Almanya U21 Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu zaferi de elde etti. Almanya U21'de 13 maçta 1 golle oynayan Berisha, A Milli Takım formasını ise hiç giymedi. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan başarılı oyuncunun Salzburg ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti. Geçen sezon Salzburg ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Berisha, 23 gol kaydetti.
BERİSHA EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ KİM?
Berisha'nın kız arkadaşının adı Vesa Vllasaliu'dır. Fenerbahçe, Berisha'yı kadrosuna kattıktan sonra Vllasaliu statta formayla poz vermişti. Vesa Vllasaliu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Sarı-Lacivertli formayı da giydi. Vllasaliu'nin bu paylaşımının ardından Instagram hesebındaki takipçi sayısı artmaya başladı.