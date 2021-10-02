Nur Germen vefat etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti. Germen, antrenörlük kariyerinde 1984-85 sezonunda G.Saray'ı 15 yıl aranın ardından şampiyon yapmıştı.
KARAFIRTINALAR DÖNEMİ
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi. Açıklamada, "Adanaspor'umuzda teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir" denildi.
STURRİDGE GLORY'DE
Son olarak Trabzonspor forması giyen ve bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay men cezası alan 32 yaşındaki Daniel Sturridge, Perth Glory'ye transfer oldu.