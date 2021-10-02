Nur Germen vefat etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SÜPER LİG'DE BUGÜN İKİ MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün Kayserispor- Trabzonspor ve Beşiktaş-Sivasspor maçlarının dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 16.00'da son haftaların flaş takımı Alanyaspor ligin iddialı takımlarından Konyaspor'a konuk olacak. Günün diğer maçında ise alt sıralardan kurtulmak isteyen Göztepe ise Giresunspor'u ağırlayacak.