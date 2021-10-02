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    Nur Germen vefat etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti. Germen, antrenörlük kariyerinde 1984-85 sezonunda G.Saray'ı 15 yıl aranın ardından şampiyon yapmıştı

    Nur Germen vefat etti

    Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti. Germen, antrenörlük kariyerinde 1984-85 sezonunda G.Saray'ı 15 yıl aranın ardından şampiyon yapmıştı.

    KARAFIRTINALAR DÖNEMİ
    TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi. Açıklamada, "Adanaspor'umuzda teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir" denildi.

    STURRİDGE GLORY'DE
    Son olarak Trabzonspor forması giyen ve bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay men cezası alan 32 yaşındaki Daniel Sturridge, Perth Glory'ye transfer oldu.

        TRABZON'A YENİ SPONSOR
        Trabzonspor ile Rent Go arasında 3 yıllık araç kiralama sponsorluğu anlaşması yapıldı. 3 yıl boyunca Trabzonspor antrenman ve maç şortlarında Rent Go logosu olacak.

        MÜCADELEYİ BIRAKIRSANIZ KAYBEDERSİNİZ
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Puan kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Mücadeleyi bıraktığınız zaman kaybedersiniz" diye konuştu.

        FIRTINA'NIN KRİTİK SINAVI
        Milli araya moralli girmek isteyen Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda tek değişiklik yapması bekleniyor. Stoper bölgesinde Hüseyin Türkmen ve Vitor Hugo kart cezalısı. Kayseri deplasmanında stoperde sakatlığını atlatan Hollandalı yıldız Denswil forma giyecek.

            DERBİDE KAZANAN ALTINORDU
            TFF             1. Lig 8. hafta açılış maçında oynanan İzmir derbisinde Altınordu, Menemenspor'u 1-0 mağlup etti. Altınordu'yu maçta galibiyeti getiren tek golü 9. dakikada Enis Destan kaydetti. Altınordu bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini aldı ve puanını 10'a yükseltti. Konuk ekip Menemenspor ise 8 puanda kaldı. Altınordu'ya karşılaşmada galibiyeti getiren tek golü atan Enis Destan, bu sezon ilk kez ağları sarstı.

            AANHOLT: ARTIK ÇENENİ KAPAT!
            Patrick van Aanholt maç sırasında sık sık gerilim yaşadığı Guendouzi'ye sosyal medyadan sert bir mesaj yolladı. Hollandalı sol bek, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapa. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek, cüce" ifadesini kullandı. G.Saraylı taraftarar Van Aanholt'a çok büyük destek verdi.

            YUNANİSTAN DA ARTIK ÖNÜMÜZDE
            UEFA sıralamasında Türkiye'nin düşüşü devam ediyor. Beşiktaş'ın Ajax mağlubiyeti sonrası önceki gün Fenerbahçe'nin de Olympiakos'a yenilmesinin ardından hemen altımızda yer alan Yunanistan bizi geçince 19.'luğa geriledik. Eğer sezonu ilk 15 sırada tamamlayamazsak 2022-23 sezonunda Avrupa kupalarına göndereceğimiz takım sayısı 4'e inecek.

                FENERBAHÇE BEKO GALİBİYETLE BAŞLADI
                Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin yeni sezonunda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 61-57 yendi. Sarı-Lacivertliler sahasında oynadığı maçta devreyi 28-26 öne kapattı. Maçı ise 4 sayı farkla kazandı. Fenerbahçe adına 13 sayıyıla oynayan Pierre, takımının en skorer ismi oldu.

                SÜPER LİG'DE BUGÜN İKİ MAÇ DAHA VAR
                Süper Lig'de bugün Kayserispor- Trabzonspor ve Beşiktaş-Sivasspor maçlarının dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 16.00'da son haftaların flaş takımı Alanyaspor ligin iddialı takımlarından Konyaspor'a konuk olacak. Günün diğer maçında ise alt sıralardan kurtulmak isteyen Göztepe ise Giresunspor'u ağırlayacak.

                TAHA'NIN HEDEFİ 3. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
                Kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül bugün başlayacak Dünya Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulundu. Akgül, "Hedefim 3. kez dünya şampiyonluğu. Bunun için savaşacağım" dedi.

                    SACHA BOEY RİZE'DE YOK
                    Sakatlıktan çıkan ve Marsilya maçında yeniden sakatlanan Sacha Boey'den kötü haber geldi. Boey, Rize'de forma giyemeyecek.

                    SENİNLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜRÜZ
                    Mbaye                     Diagne tartışma yaşadığı Saliba'ya mesaj yolladı. Senegalli forvet, "Yakında seni evimize bekliyoruz, dünyanın en iyi taraftarına sahibiz" dedi.

                    O GOLÜ ATSA MAÇ GELECEKTİ
                    Olymipakos maçında Pelkas'ın bir şutu direğin içine çarpıp kaleyi paralel geçti. Ardından Fener 2. golü kalesinde gördü. maç sonrası çok üzgündü.

                        FENER'E ÜÇ MÜJDE BİRDEN
                        Fenerbahçe'de                         sakatlıklarını atlatan Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Marcel Tisserand saha çalışmalarına başladı. Bu üç futbolcudan gelen iyi haber teknik heyet tarafından sevinçle karşılandı. Serdar ve Nazım'ın Kasımpaşa maçı kadrosunda olması bekleniyor.

                        GUSTAVO İLK KEZ OYUNDAN ÇIKTI!
                        Fenerbahçe'nin bu sezonki tüm resmi maçlarında 90 dakika sahada kalan Luiz Gustavo, Olympiakos maçının 70. dakikasında oyundan çıktı. Brezilyalı ön libero böylece bu sezon ilk kez bir maçta eksik dakika oynadı.

                        FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ FENA YANILTTI!
                        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda oynadığı 2 maçta gol beklentisi 5.25 olurken bu 2 maçta atılan gol sayısı sadece 1 oldu. Böylece son vuruşlardaki etkisizlik istatistikleri de yanıltmış oldu.

                            KASIMPAŞA'YA ÜÇLÜ ROTASYON
                            Olympiakos maçının moral bozukluğunu yaşayan Fenerbahçe, bir an önce lige galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Teknik patron Pereira ve yardımcıları futbolcuları mental anlamda hazırlamaya çalışıyor. Portekizli teknik adamın Olympiakos maçından farklı olarak Berisha, Muhammed ve Zavj'ı 11'e koyacağı öğrenildi. Gribal enfeksiyonu atlatırsa Mesut da 11'e dahil olabilir.

                            KUPADA HEYECAN KATLANDI
                            Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün gerçekleştirildi. Maçlar 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Karşılaşmalar A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

                            BATSHUAYİ MİLLİ TAKIMDA
                            Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Belçika'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların kadrosuna dahil edildi. Batshuayi, Lukaku ile birlikte kadroya çağrılan iki golcüden biri...

                                BAŞAKŞEHİR YENİLDİ KOCAMAN BIRAKIYOR
                                Süper Lig'de dün oynanan İstanbul derbisinde Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Karagümrük, Turuncu- Lacivertliler karşısında 19 ve 30. dakikalarda Bertolacci, 37. dakikada ise Balkovec'in attığı gollerle 3-0'ı yakaladı. Başakşehir'in maçtaki tek sayısı 84. dakikada Aleksic'ten geldi. Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yenilgi sonrası yönetime istifasını sunacağını söyledi.

                                ADANA DEMİR SERİYE BAĞLADI
                                Adana Demirspor doludizgin.... Mavi Şimşekler, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Demirspor böylelikle ligde üst üste ikinci, son 4 haftada ise 3. galibiyetini elde etti. Konuk ekibin gollerini 42'de Balotelli ve 79'da Vargas attı. Antalya'nın tek sayısı 59'da Bünyamin'den geldi. Balotelli ise 2017'den sonra ilk kez üst üste 4 maçta gol atmayı başardı.

                                BEŞİKTAŞ SİVAS'I AĞIRLIYOR
                                Beşiktaş                                 Süper Lig'in 8. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Sakatlıklardan yana dertli olan Kartal'a dün müjdeli haber geldi. Sakatlıklarını atlatan Vida, Necip Uysal ve Alex Teixeira Sivasspor maçı kadrosuna alındı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın zorlu karşılaşma öncesi 3 isme de forma vermesi bekleniyor.
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