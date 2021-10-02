Süper Lig'in 8. haftasında zirve yarışı sürüyor. Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olacak. Abdullah Avcı yönetiminde namağlup devam eden Trabzonspor, zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılmak istiyor.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LERİ

KAYSERİSPOR: Lung, Onur, Kolovetsios, Uğur, Carole, İbrahim, Kemen, Fernandes, Emrah Başsan, Thiam, Cardoso







TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kayserispor - Trabzonspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Süleyman Özay ve Onur Özütoprak yapacak.

TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 49. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, Kayseri'de yapacakları maçla ligde 49. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 48 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, rakip filelere 89 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

EKSİK VE CEZALILAR

Trabzonspor'da kart cezalısı Vitor Hugo ile Hüseyin Türkmen'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita bu maçta forma giyemeyecek. Tedavileri tamamlanan Denswil ve Trondsen kadroya dahil edildi. Ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre Kayserispor karşısında zorunlu değişikliğe gidecek olan Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Hüseyin'in yerine savunmada Denswil'e forma vermesi bekleniyor.