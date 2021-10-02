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    • 02.10.2021 16:03
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    Göztepe AŞ - GZT Giresunspor | CANLI ANLATIM

    Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Ligde son 3 maçını kaybeden İzmir ekibi, taraftarı önünde kötü gidişe dur demek istiyor. Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 5 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılan GZT Giresunspor ise bu sezon ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak. Göztepe -Giresunspor maçının canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    Göztepe AŞ - GZT Giresunspor | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan ve saat 16:00'da başlayan maçta hakem Burak Şeker görev yapıyor. Ligde son 3 maçını kaybeden İzmir ekibi, taraftarı önünde kötü gidişe dur demek istiyor. Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 5 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılan GZT Giresunspor ise bu sezon ilk 3 puanını almak için sahaya çıkıyor.

    İki takım arasında son karşılaşma 2017 yılında TFF 1. Lig'de oynanmış, Göztepe kendi evindeki mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı. İzmir ekibinin ikinci golü, bugünlerde yine sarı-kırmızılı ekipte yer alan Adis Jahovic'ten gelmişti.

    İLK 11'LER

    Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Yalçın, Baku, Halil, Tijanic, Cherif

    Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Traore, Flavio, Sankhare, Sergio, Shapi, Diabate

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