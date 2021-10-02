Göztepe AŞ - GZT Giresunspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan ve saat 16:00'da başlayan maçta hakem Burak Şeker görev yapıyor. Ligde son 3 maçını kaybeden İzmir ekibi, taraftarı önünde kötü gidişe dur demek istiyor. Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 5 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılan GZT Giresunspor ise bu sezon ilk 3 puanını almak için sahaya çıkıyor.





İki takım arasında son karşılaşma 2017 yılında TFF 1. Lig'de oynanmış, Göztepe kendi evindeki mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı. İzmir ekibinin ikinci golü, bugünlerde yine sarı-kırmızılı ekipte yer alan Adis Jahovic'ten gelmişti.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Yalçın, Baku, Halil, Tijanic, Cherif

Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Traore, Flavio, Sankhare, Sergio, Shapi, Diabate