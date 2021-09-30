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    • 30.09.2021 09:36
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    Salzburg-Lille maçına damga vuran an! Halil Umut Meler penaltı dedi Burak Yılmaz isyan etti

    Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Salzburg ile Lille arasında oynanan karşılaşmaya Halil Umut Meler damga vurdu. Lille aleyhine penaltı veren Meler, VAR'ın uyarısı sonucu ekran başına geldi. Yaklaşık 3 dakika pozisyonu izlemesine rağmen kararını değiştirmeyen Meler'e Lille'de forma giyen Burak Yılmaz uzun süre itiraz etti.

    Meler penaltı dedi Burak isyan etti! Geceye damga vuran an

    Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Lille, deplasmanda Salzburg ile karşılaşırken mücadeleye hakem Halil Umut Meler'in verdiği karar damga vurdu.

    Karşılaşmanın 30. dakikasında Salzburg'da Adeyemi, Botman'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Lille futbolcuları, pozisyonun penaltı olmadığı ve kendi lehlerine faul verilmesi yönünde itirazlarda bulunurken, VAR hakem Mete Kalkavan pozisyonu izlemesi için Halil Umut Meler'i çağırdı.

    POZİSYONU 3 DAKİKA İZLEDİ
    Yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu izleyen hakem Meler, kararını değiştirmedi ve penaltı noktasını gösterdi. Atış kullanılmadan önce başta Burak Yılmaz olmak üzere Lille futbolcuları uzun süre itiraz etse de karar değişmedi. Salzburg'ta topun başına geçen Adeyemi, 35. dakikada topu ağlarak göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

        HERKES BURAK'A, BURAK HAKEME ANLATTI
        Lille futbolcularının Halil Umut Meler'e yaptığı itirazlar sırasında Burak Yılmaz, bir nevi tercüman gibi hareket etti. Konuk ekibin oyuncuları, aynı dili konuşmaları nedeniyle itirazlarını Burak Yılmaz'a söylediği ve milli futbolcunun da Halil Umut Meler'e anlattığı görüldü. Sonrasında Lille takımı, direkt hakemle konuşarak itirazlarını dile getirdiler.

        BURAK'TAN TÜRKÇE İSYAN: HOCAM YAPMA
        Milli futbolcunun verilen karara yaptığı itirazlarda kurduğu Türkçe cümleler kameralara yansıdı. Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e 'Hoca yapma ya' dediği ekranlardan duyulurken, Meler kararında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

        BU KEZ BURAK PENALTI YAPTIRDI
        Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında hakem Halil Umut Meler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Salzburg'un kazandığı frikikte Burak Yılmaz, barajdayken topa eliyle müdahale etti. Halil Umut Meler tereddüt etmeden penaltı kararı verdi. Topun başına bir kez daha geçen Adeyemi, 53. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Verilen penaltı kararına Lille'den hiçbir oyuncunun itiraz etmediği görüldü.

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