Salzburg-Lille maçına damga vuran an! Halil Umut Meler penaltı dedi Burak Yılmaz isyan etti

BU KEZ BURAK PENALTI YAPTIRDI

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında hakem Halil Umut Meler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Salzburg'un kazandığı frikikte Burak Yılmaz, barajdayken topa eliyle müdahale etti. Halil Umut Meler tereddüt etmeden penaltı kararı verdi. Topun başına bir kez daha geçen Adeyemi, 53. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Verilen penaltı kararına Lille'den hiçbir oyuncunun itiraz etmediği görüldü.

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