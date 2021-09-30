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    • 30.09.2021 07:27
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    Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi: FB - Olympiakos maçı canlı veren yabancı kanallar listesi!

    Fenerbahçe Olympiakos maçı için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Sarı Lacivertli takım Olympiakos'u sahasında konuk edecek. İlk maçta Eintracht Frankfurt ile verdiği mücadelede mağlup gelen Fenerbahçe, bugün yapılacak Olympiakos maçında galip gelerek liderlik koltuğuna oturmayı diliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçını Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşmayı takip edecek taraftarlar, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi: FB - Olympiakos maçı canlı veren yabancı kanallar hangileri? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi: FB - Olympiakos maçı canlı veren yabancı kanallar listesi!

    Fenerbahçe - Olympiakos maçı için geri sayım sona erdi. Taraftarlar bu heyecanlı maçı soluksuz izlemek için sabah saatlerinden itibaren araştırmalara başladı. Eintracht Frankfurt ile verdiği mücadelede mağlup gelen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D grubu ikinci maçında Olympiakos ile bugün yapacağı karşılaşmada galip gelmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi: FB - Olympiakos maçı canlı veren yabancı kanallar hangileri? İşte tüm detaylar!

    FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

    MİHA ZAJC İLE SERDAR AZİZ DÖNÜYOR

    Geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, Olympiakos karşılaşması öncesi müjdeli haber geldi. Yarınki maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başlayan Sarı- Lacivertliler'de uzun süredir takımdan ayrı kalan Miha Zajc ile Serdar Aziz, antrenmana katılıp, arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Bu ikilinin Olympiakos maçının geniş kadrosuna alınması ve yedek kulübesinde yer almaları bekleniyor. Bu ikiliden sevindirici haber gelirken İrfan Can Kahveci takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. Nazım Sangare ve Jose Sosa da takımdan ayrı olarak özel programı uyguladı. Bir diğer sakat Tisserad'ın ise tedavisine devam edildi. Kanarya, son çalışmasını ise bugün akşam saatlerinde yapıp, maç saatini beklemeye başlayacak.

        MAÇIN HAKEMİ HERNANDEZ

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu'nda yarın 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

        TARAFTAR STADA AKIN EDECEK

        Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'yi, gruptaki ilk iç saha karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmayacak. Pandemi şartları sebebiyle yaklaşık 50 bin kişilik Ülker Stadı'nda kapasitenin yarısı kadar taraftar mücadeleyi takip edebilecek. Ancak Sarı-Lacivertli futbolseverlerin biletlere büyük ilgi gösterdiği ve yarınki mücadelede tribünlerde 20 binin üstünde taraftarın olmasının beklendiği bildirildi.

        VALBUENA YEDEK ONYEKURU 11'DE

        Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins'in, yarınki maç öncesi kafasındaki ilk 11'i oluşturduğu konuşuluyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre Vitor Pereira gibi Portekizli olan Martins, ligde deplasmanda 2-0 kazandıkları Asteras Tripolis karşılaşmasında olduğu gibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena'yı yedek soyunduracak. Valbuena'nın mücadelenin gidişatına göre sahne alması bekleniyor.

        GARY RODRİGUES LİSTEDE YOK

        Ancak deneyimli hoca, Süper Lig 'de oynamış bir başka isim olan eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'ya ilk 11'de şans verecek. Gary Rodrigues ise UEFA listesinde yer almadığı için kadroda olamayacak. Portekizli hocanın forvette tercihini 8 maçta 3 golü olan Youssef El Arabi'den yana kullanacağı öğrenildi
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi: FB - Olympiakos maçı canlı veren yabancı kanallar listesi!
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