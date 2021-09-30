Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi: FB - Olympiakos maçı canlı veren yabancı kanallar listesi!

Fenerbahçe - Olympiakos maçı için geri sayım sona erdi. Taraftarlar bu heyecanlı maçı soluksuz izlemek için sabah saatlerinden itibaren araştırmalara başladı. Eintracht Frankfurt ile verdiği mücadelede mağlup gelen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D grubu ikinci maçında Olympiakos ile bugün yapacağı karşılaşmada galip gelmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi: FB - Olympiakos maçı canlı veren yabancı kanallar hangileri? İşte tüm detaylar!
FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.
MİHA ZAJC İLE SERDAR AZİZ DÖNÜYOR
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, Olympiakos karşılaşması öncesi müjdeli haber geldi. Yarınki maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başlayan Sarı- Lacivertliler'de uzun süredir takımdan ayrı kalan Miha Zajc ile Serdar Aziz, antrenmana katılıp, arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Bu ikilinin Olympiakos maçının geniş kadrosuna alınması ve yedek kulübesinde yer almaları bekleniyor. Bu ikiliden sevindirici haber gelirken İrfan Can Kahveci takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. Nazım Sangare ve Jose Sosa da takımdan ayrı olarak özel programı uyguladı. Bir diğer sakat Tisserad'ın ise tedavisine devam edildi. Kanarya, son çalışmasını ise bugün akşam saatlerinde yapıp, maç saatini beklemeye başlayacak.