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    Korkutan iddia

    Taraftarın sevgilisi Kim Min Jae 9 milyon Euro bedelle serbet kalabilir. Kim ile masaya oturan Porto, genç yıldızın sözleşmesine 45 moilyn Euro serbest kalma bedeli yazdırmak isteyince transfer gerçeklşemedi.

    Korkutan iddia

    Fenerbahçe'nin sezon başında Çin'den transfer ettiği Kim Min Jae şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Fenerbahçe'nin Kim'i önümüzdeki yıllarda çok büyük paralara satabileceği konuşulurken, ülkesi Güney Kore'den şok edici bir iddia geldi.

    GAZETELERDE DE YER ALDI
    Ülkede yayın yapan bazı gazeteler ve internet sitelerine göre Kim'in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

    PORTO İŞİ BU YÜZDEN OLMADI
    İddialara göre Kim ile masaya oturan Porto, genç yıldızın sözleşmesine 45 milyon Euro serbest kalma bedeli yazdırmak isteyince transfer gerçekleşmedi. F.Bahçe 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ile işi bitirdi.

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