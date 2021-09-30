Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, Olympiakos sınavı öncesinde eleştirilerde bulundu

Vitor Pereira, Olympiakos maçı öncesi "Tecrübeli ve büyük bir kulübe karşı oynayacağız. Kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Umarım taraftarlarımızın enerjisi de stadyumda olur" dedi.

Pereira, "İnsanlar daima 3 defans deyip duruyor. Futbol bu değildir, sistem ve değişkenler vardır. Aralarındaki ilişkiyi güçlendirirseniz iyi takım olursunuz. Eleştirilmek istemiyorsanız, başka bir iş yapmalısınız. Futbol bu, insanlar sürekli konuşurlar ve sihirli yönlerinden biri de budur. Bilmiyorlar ama konuşuyorlar. Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor" diye konuştu.

Portekizli teknik adam, takımda şu ana kadar süre alamayan Burak Kapacak ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Burak çok genç, teknik anlamda kaliteli bir oyuncu. 2. ligden geldi, onun biraz zamana ihtiyacı var, taktiksel anlamda bazı şeyleri anlaması için. Ne zaman savunma ne zaman atak yapmasına dair. Oyuncuya tam olarak istediklerimi anlatamadan sahaya sürmek istemiyorum."