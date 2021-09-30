Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe 19.45'te Olympiakos'la, Galatasaray ise 22.00'de Marsilya ile karşılacak! Zafer gecesi olsun

    Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe 19.45’te Olympiakos’u evinde ağırlayacak. Galatasaray ise 22.00’de zorlu Fransa deplasmanında Marsilya’ya konuk olacak. Fenerbahçe-Olympiakos, ve Galatasaray-Marsilya maçları şifresiz mi, hangi kanalda? İşte detaylar...

    Zafer gecesi olsun
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Bu akşam Türkiye'nin kalbi İstanbul ve Fransa'da atacak.

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray çok kritik sınavlara çıkacak.

    İlk olarak sahneye Kanarya çıkacak.

        Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.

        VALBUENA RAKİP OLACAK
        19.45'te başlayacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. D Grubu'nda 1 puanı bulunan Sarı- Lacivertliler'e Onyekuru ve Valbuena gibi tanıdık isimler rakip olacak.

        CENGİZ ÜNDER'E DİKKAT
        Saatler 22.00'yi gösterdiğinde ise Galatasaray sahne alacak. Cimbom, Cengiz Ünder'in formasını giydiği ünlü Fransız ekibi Marsilya ile deplasmanda kozlarını paylayacak.

            ASLAN'IN HEDEFİ YİNE ZAFER
            Zorlu mücadelede Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak. E Grubu'nda 3 puanla lider olan Sarı-Kırmızılılar bu akşam da kazanırsa 2. tur yolunda dev bir adım atacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Binomo’da yatırım, pratik yapılarak öğreniliyor
            Haberler Spor Fenerbahçe 19.45'te Olympiakos'la, Galatasaray ise 22.00'de Marsilya ile karşılacak! Zafer gecesi olsun
                SON DAKİKA