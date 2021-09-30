Fenerbahçe 19.45'te Olympiakos'la, Galatasaray ise 22.00'de Marsilya ile karşılacak! Zafer gecesi olsun

Bu akşam Türkiye'nin kalbi İstanbul ve Fransa'da atacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray çok kritik sınavlara çıkacak.
İlk olarak sahneye Kanarya çıkacak.
Bu akşam Türkiye'nin kalbi İstanbul ve Fransa'da atacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray çok kritik sınavlara çıkacak.
İlk olarak sahneye Kanarya çıkacak.
Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.
VALBUENA RAKİP OLACAK
19.45'te başlayacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. D Grubu'nda 1 puanı bulunan Sarı- Lacivertliler'e Onyekuru ve Valbuena gibi tanıdık isimler rakip olacak.
CENGİZ ÜNDER'E DİKKAT
Saatler 22.00'yi gösterdiğinde ise Galatasaray sahne alacak. Cimbom, Cengiz Ünder'in formasını giydiği ünlü Fransız ekibi Marsilya ile deplasmanda kozlarını paylayacak.
ASLAN'IN HEDEFİ YİNE ZAFER
Zorlu mücadelede Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak. E Grubu'nda 3 puanla lider olan Sarı-Kırmızılılar bu akşam da kazanırsa 2. tur yolunda dev bir adım atacak.