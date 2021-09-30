Fenerbahçe 19.45'te Olympiakos'la, Galatasaray ise 22.00'de Marsilya ile karşılacak! Zafer gecesi olsun

ASLAN'IN HEDEFİ YİNE ZAFER

Zorlu mücadelede Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak. E Grubu'nda 3 puanla lider olan Sarı-Kırmızılılar bu akşam da kazanırsa 2. tur yolunda dev bir adım atacak.