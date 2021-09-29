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    Vitor Pereira tüm zorluklara aştı Fenerbahçe'yi lider yaptı: Sistem, inanç, adalet, yüksek tempo, iyi ilişkiler...

    Sezon öncesi büyük problemlerle uğraşan Fenerbahçe tüm sıkıntıları aşıp 7 haftada ligin zirvesine çıktı. Bu başarıda başrolü teknik direktör Vitor Pereira oynadı.

    5 maddede zirveye

    Süper Lig'de son olarak Atakaş Hatayspor'u deplaslanda 2-1 yenen ve akabinde Trabzonspor'un da evinde puan kaybetmesiyle 7. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de büyük bir özgüven durumu var. Başakşehir yenilgisinin moral bozukluğunu çok çabuk atlatan Sarı-Lacivertliler'in bu başarısında kritik bir isim öne çıktı.

    TAKVİM'DEN YAKIN TAKİP...
    Bu isim takımın teknik patronu Vitor Pereira oldu. TAKVİM gazetesi görevce geldiğinden bu yana büyük bir iştahla işine sarılan Vitor Pereira'nın başarısında 5 önemli maddenin kilit rol oynadığını ortaya çıkardı.



    PEREIRA FORMAYI ADALETLİ DAĞITTI
    Pereira İlk günden itibaren aynı sisteme bağlı kaldı. Sonrasında oyuncularını yeni plana ve yeni görevlere inandırdı. Oyuncularının performansı karşısında formayı çok adaletli bir şekilde dağıttı. Bu da oyunculara güven aşıladı.



    YÜKSEK TEMPO TAKIMI DİRİ TUTTU
    Pereira idmanlarda takımını son derece yüksek bir tempoda çalıştırdı. Oyuncular hep diri kaldı. Ve son olarak da Vitor Pereira'nın ikili ilişkileri sayesinde Samandıra'da çok olumlu bir hava ortaya çıktı. Çalışma azmi daha da arttı.

    FUTBOLCULAR PEREİRA'YA GÜVENİYOR
    Takımda oynayanoynamayan herkes performanslarını yükselttiğinde formayı giyeceğini biliyor.



        SON 9 YILIN EN İYİ SAVUNMASI
        Süper Lig'de 7. haftanın sonunda liderlik koltuğunun sahibi olan Fenerbahçe, savunma performansıyla alkış alıyor. Vitor Pereira'nın üçlü savunma tercihi, meyvelerini verirken sarı-lacivertliler, son 9 sezonun en iyi savunma performansına da imza atmış durumda. 7 maçta kalesinde 5 gol gören Fenerbahçe, son olarak 2012-2013 sezonun ilk 7 haftasında kalesinde 5'ten az gol görmüştü. 3'lü savunma oynatıyor diye eleştirilen Porteizli teknik adamı zaman haklı çıkarmışa benziyor.
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