Süper Lig'de son olarak Atakaş Hatayspor'u deplaslanda 2-1 yenen ve akabinde Trabzonspor'un da evinde puan kaybetmesiyle 7. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de büyük bir özgüven durumu var. Başakşehir yenilgisinin moral bozukluğunu çok çabuk atlatan Sarı-Lacivertliler'in bu başarısında kritik bir isim öne çıktı.
TAKVİM'DEN YAKIN TAKİP...
Bu isim takımın teknik patronu Vitor Pereira oldu. TAKVİM gazetesi görevce geldiğinden bu yana büyük bir iştahla işine sarılan Vitor Pereira'nın başarısında 5 önemli maddenin kilit rol oynadığını ortaya çıkardı.
PEREIRA FORMAYI ADALETLİ DAĞITTI
Pereira İlk günden itibaren aynı sisteme bağlı kaldı. Sonrasında oyuncularını yeni plana ve yeni görevlere inandırdı. Oyuncularının performansı karşısında formayı çok adaletli bir şekilde dağıttı. Bu da oyunculara güven aşıladı.
YÜKSEK TEMPO TAKIMI DİRİ TUTTU
Pereira idmanlarda takımını son derece yüksek bir tempoda çalıştırdı. Oyuncular hep diri kaldı. Ve son olarak da Vitor Pereira'nın ikili ilişkileri sayesinde Samandıra'da çok olumlu bir hava ortaya çıktı. Çalışma azmi daha da arttı.
FUTBOLCULAR PEREİRA'YA GÜVENİYOR
Takımda oynayanoynamayan herkes performanslarını yükselttiğinde formayı giyeceğini biliyor.