Sergen Yalçın stoper ikilisini belirledi! Stoperde N'Sakala ve Serdar

Sergen Yalçın, Ajax maçında stoperde kimin oynayacağına karar verdi... Asıl mevkisi sol bek olan N'Sakala ile birlikte Serdar Saatçi bugünkü karşılaşmada görev alacak. Beşiktaş'ın 17 kişilik kadrosunda 2 kaleci, 3 altyapı futbolcusu olduğu göz önüne alındığında, Yalçın'ın elinde sahaya süreceği 10 futbolcu ve 2 yedek kalıyor. Üstelik stoperler Vida, Welinton ve Montero'nun yokluğuna, stoper oynayabilen Atiba, Necip ve Mehmet Topal eklendiğinde, Siyah- Beyazlılar'ın altyapı futbolcusu Serdar Saatçi dışında stoperinin de olmadığı bir kadro mevcut.