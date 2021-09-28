Abdullah Avcı’dan sert açıklamalar! Benim içeride avantajım yok olmasın da!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Avcı, "Sarı kart tartışılır. Bu kadar kolay sarı görülmemesi gerekiyor. Sordum teyit de aldım. Benim içeride hiçbir avantajım yok, olmasını da istemiyorum ama bu kadar kolay sarı kart olmaması lazım. Hedefe ve şampiyonluğa giden takıma bu kadar kolay olamaması lazım" dedi.

BÜYÜK KARAKTER KOYDULAR

Abdullah hoca, "Topun oyunda kalma süresinden bahsettim. O zaman nasıl oyun oynayacak. Hep mi kavga edelim, tartışma çıkaralım. Oyuncularım büyük karakter koydular. Geçen hafta 90 dakika 10 kişi oynadık. Bunlar var içinde. Uzun bir yarış. Biz yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

10 KİŞİ POZİSYON VERMEDİK

Trabzonspor'un hocası Avcı, "11'e 10 doğru dürüst pozisyon vermedik. Rakip sahada baskılı oynadık. Biz buna devam edersek, geri dönüşü olacaktır. Seyircimiz ne kadar destek verirse eksik hissetmeyeceğiz kendimizi. Onun için onların desteğine ihtiyaç var" diyerek sözlerini tamamladı.