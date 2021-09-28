Fenerbahçe, Zajc üzerinden dolandırıldığını kabul etti!

Fenerbahçe dün yapılan açıkamada Miha Zajc transferiyle ilgili dolandırıcılık mağduru olduğunu doğruladı. Açıklamada, "Zajc'ın transfer ücretinin 830.929,50 euro'luk son taksitinin, Empoli'nin banka hesabına yatırılması adına 30 Eylül 2020 tarihinde işlem yapılmıştır. 9 Ekim 2020 tarihinde Empoli FC'den gelen ödeme talebinin ardından söz konusu miktarın Hollanda merkezli bir araç alım-satım şirketinin hesabına geçtiğini saptamıştır. Hukuki girişimlerin ardından paranın iade süreci başlamıştır. Yargı süreci sürmektdir" denildi.