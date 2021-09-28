Beşiktaş'ın iki yıldızı Rosier ve Batshuayi bugün Ajax maçında oynanacak

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında bugün deplasmanda Ajax ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Kara Kartal gruptaki ilk maçında Dortmund'a kaybetmişti.

Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile coronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında 4 mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rio Ave ile penaltılara giden maçta 4-2 yenilerek kupadan elendi. Sergen hoca, bu sezon ise Dortmund sınavı verdi. Mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.