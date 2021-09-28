Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş'ın iki yıldızı Rosier ve Batshuayi bugün Ajax maçında oynanacak

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında bugün deplasmanda Ajax ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Rosier ve Batshuayi bugün oynanacak Ajax maçında forma giyecek. Sergen hoca iki yıldıza çok güveniyor.

    Yüreğini koy ortaya

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında bugün deplasmanda Ajax ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Kara Kartal gruptaki ilk maçında Dortmund'a kaybetmişti.

    Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile coronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

    Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında 4 mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup oldu.

    UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rio Ave ile penaltılara giden maçta 4-2 yenilerek kupadan elendi. Sergen hoca, bu sezon ise Dortmund sınavı verdi. Mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sokakta oyun bir başka güzel!
    Haberler Spor Beşiktaş'ın iki yıldızı Rosier ve Batshuayi bugün Ajax maçında oynanacak
        SON DAKİKA