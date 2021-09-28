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    A.Gücü’nün bu sezon Derdiyok (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün forveti Eren Derdiyok, son 4 maçta 6 gol atarak takımın üst sıralarda yer almasına katkı sağladı. Tecrübeli yıldız, "Bu takımla beraber Süper Lige çıkmak istiyorum" dedi.

    A.Gücü’nün bu sezon Derdiyok

    TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün forveti Eren Derdiyok, son 4 maçta 6 gol atarak takımın üst sıralarda yer almasına katkı sağladı. Tecrübeli yıldız, "Bu takımla beraber Süper Lige çıkmak istiyorum" dedi.

    VAKIFBANK AÇILIŞI YAPTI
    Vakıfbank     Voleybol Takımı 2021- 2022 sezonunu düzenlenen törenle açtı. Başkan Abdi Serdar Üstünsalih, "Yeni bir sezonun ve heyecanın eşiğindeyiz. Çok heyecanlıyız" diye konuştu.

    PERŞEMBE YİNE ROTASYON
    Hatay'da bazı isimleri dinlendiren Pereira, Olympiakos maçında yine değişime gidecek. Mesut, Crespo ve Pelkas'ın 11'de olacağı öğrenildi.

        HATAY'DA SEZON REKORU KIRILDI
        Son haftalarda koşu mesafelerini de geliştiren Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında sezon rekorunu kırdı. Sarı- Lacivertliler 117.5 km. ile bu sezonun en yüksek rakamına ulaştı. Fener daha önce A.Demirspor ve Başakşehir deplasmanlarında 117 km. koşmuştu.

        A SPOR'DA KUPA ŞÖLENİ BAŞLIYOR
        Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu bugün oynanacak 6 maçla başlayacak. A Spor ekranlarında bugün 3 karşılaşma canlı olarak verilecek. 13.30'da Elazığ-Arnavutköy Bld, 15.30'da Edirne- Çatalca, 18.00'de İçel İY-Düzce maçları canlı yayınlanacak. Bunların dışında 14.00'te Karaköprü-Kızılcabölük, 14.30'da Nevşehir Bld-Fethiye, 15.00'te Derince-Erbaa maçları da oynanacak.

        SACHA BOEY GERİ DÖNDÜ
        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı geçen Sacha Boey kontrollü şekilde takım çalışmalarına katıldı. Süper Lig'deki Göztepe maçının tamamında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Sarı-Kırmızılı takım, Marsilya maçının hazırlıklarına bugün devam edecek.

            MARSİLYA AĞIR FAVORİ
            UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi oynanacak Marsilya-G.Saray maçının iddaa oranlrı belli oldu. Marsilya'nın galibiyetine 1.52 verilirken, beraberliğe 3.45 verildi. G.Saray'ın galibiyet oranı ise 3.90 oldu. Marsilya ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

            LOKOMOTİV GİBİYDİ
            Galatasaray'ın orta sahadaki kozlarından Berkay Kutlu istatistikleriyle göz dolduruyor. Halil Dervişoğlu'nun attığı golde topu kapıp asisti yapan Berkan Kutlu Göztepe maçında yine takımın en çok koşan ismi oldu. 90 dakika boyunca 12.3 km koşan Berkan, 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı, 4 de top çaldı. 66 pas denemesinin 61'inde de başarı sağladı.

            ALPASLAN DİKMEN UNUTULMADI
            Ultraslan'ın kurucularından Alpaslan Dikmen vefatının 13. yıl dönümünde anıldı. Mesajda, "ultrAslan'ın kurucularından, eski genel koordinatörü Alpaslan Dikmen'i aramızdan ayrılışının 13. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." denildi.

                MORUTAN MANŞET OLDU
                Rumen basını G.Saray formasıyla ilk golünü atan Morutan'ı manyetlerine taşıdı. Yorumlarda "Kalitesini kanıtlamıştı. Attığı gol çok kritikti" ifadesi kullanıldı.

                KENAN KOÇAK&LİCHTE İLE 3 YILLIK ANLAŞTILAR
                Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un teknik ekibinde yer alacak Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir-Rize ve Galatasaray- Göztepe maçlarını stadyumdan izleyen Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz dün de Trabzon'daki maçı izledi.

                SALZBURG-LİLLE MAÇINDA MELER DÜDÜK ÇALACAK
                Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile Lille arasında oynanacak grup mücadelesini yönetecek. Yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi G Grubu maçı saat 22.00'de start alacak.

                    VICTOR NELSSON ISINIYOR
                    Victor Nelsson, Göztepe karşısında en iyi maçını oynadı. Tüm ikili mücadeleleri kazandı. 56'de 54 pas isabeti buldu.

                    BURSA TİMSAH PARK'TA 8 PUAN KAYBETTİ
                    Bursaspor, bu sezon Timsah Park'ta oynadığı 4 maçta toplam 8 puan kaybetti. Yeşil-beyazlılar, Timsah Park'ta oynanan 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Yeşil-Beyazlı takım 2 maçı kaybetti. Bursaspor, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

                    SAMSUNSPOR 3 ATTI 3 ALDI
                    TFF 1. Lig'de haftanın kapanış maçında Samsunspor deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ederek çok kritik bir galibiyet aldı. Konuk ekibi 3 puana taşıyan golleri Yasin Öztekin, Hasan Kıınç (pen.) ve Melih Okutan kaydetti. Ev sahibi Samsunspor'a Kevin Mayi ve Ömer Şişmanoğlu'nun golleri galibiyeti almak için yeterli olmadı.

                        8 MAÇIN 4'ÜNDE 5 GOL ATTILAR!
                        Hollanda devi Ajax, bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde de 9 gol attı. Son lig maçını ise 3-0 kazandı.

                        EN İYİ OYUNCULARI BATSHUAYI
                        Ajax                         Teknik Direktörü Hag, 'Beşiktaş tam kadro gelseydi en çok çekineceğiniz futbolcu kim olurdu?'sorusuna, "Beşiktaş çok fazla futbolcusu olan bir takım. Çok fazla tutkuyla oynayabilecek teknik olarak güçlü oyunculara sahipler. En iyi oyuncuları sahada olacak, o da Batshuayi" cevabını verdi. Tecrübeli hoca, "Beşiktaş'ın sakatları var ama oyuncularına güveniyorlar. Biz de güveniyoruz" dedi.

                        KARA KARTAL DEV MAÇA HAZIR
                        Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Johan Cruyff Arena'daki son çalışmada oyuncuların bir hayli istekli olduğu gözlendi.

                        KARİYERİNDE İLK KEZ STOPERDE
                        Beşiktaş'ta                         31 yaşındaki Demokratik Kongolu N'Sakala, kariyerinde ilk kez stoperde oynayacak. Sol bekte 235 maça çıkıp 20 asist yapan N'Sakala, sağ bekte 8 maça çıktı, sol kanatta 3 kez forma giydi. Yıldız oyuncu bugün bir ilki yaşayacak.

                        JOSEF: HAYDİ DUA EDELİM
                        Josef de Souza, Hollanda'da maç öncesi dua ettiği anlardan bir kare paylaştı. Tecrübeli futbolcu, Ajax karşılaşması öncesi "Haydi dua edelim?" notunu paylaştı.

                        KAPPEL ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
                        Altay'ın                         Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, "Beşiktaş'a şans vermiyorum. Ajax kimi 9-0 yenmişti, Cambuur mu? İşte öyle bir maç olacak" dedi.

                        PAŞA'DAN İZİN ÇIKMADI!
                        Süper Lig'in flaş takımlarından İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa önünde deplasmanda 18'de Ahmed Hassan ve 21'de Serdar Gürler ile öne geçti. Kasımpaşa pes etmedi... İstanbul ekibi, 29'da Travnik ve 63'te Umut Bozok'un penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı. İki takım da puanları paylaştı.

                        LARS OLSEN TRABZON'U ZİYARET ETTİ
                        Trabzonspor'da                         1991-1992 sezonunda forma giyen Danimarkalı eski oyuncu Lars Olsen'e Alanyaspor maçı öncesi yaptığı ziyaret nedeniyle Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından forma verildi.
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                        Haberler Spor A.Gücü’nün bu sezon Derdiyok (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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