A.Gücü’nün bu sezon Derdiyok (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

EN İYİ OYUNCULARI BATSHUAYI

Ajax Teknik Direktörü Hag, 'Beşiktaş tam kadro gelseydi en çok çekineceğiniz futbolcu kim olurdu?'sorusuna, "Beşiktaş çok fazla futbolcusu olan bir takım. Çok fazla tutkuyla oynayabilecek teknik olarak güçlü oyunculara sahipler. En iyi oyuncuları sahada olacak, o da Batshuayi" cevabını verdi. Tecrübeli hoca, "Beşiktaş'ın sakatları var ama oyuncularına güveniyorlar. Biz de güveniyoruz" dedi.

KARA KARTAL DEV MAÇA HAZIR

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Johan Cruyff Arena'daki son çalışmada oyuncuların bir hayli istekli olduğu gözlendi.

KARİYERİNDE İLK KEZ STOPERDE

Beşiktaş'ta 31 yaşındaki Demokratik Kongolu N'Sakala, kariyerinde ilk kez stoperde oynayacak. Sol bekte 235 maça çıkıp 20 asist yapan N'Sakala, sağ bekte 8 maça çıktı, sol kanatta 3 kez forma giydi. Yıldız oyuncu bugün bir ilki yaşayacak.

JOSEF: HAYDİ DUA EDELİM

Josef de Souza, Hollanda'da maç öncesi dua ettiği anlardan bir kare paylaştı. Tecrübeli futbolcu, Ajax karşılaşması öncesi "Haydi dua edelim?" notunu paylaştı.

KAPPEL ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, "Beşiktaş'a şans vermiyorum. Ajax kimi 9-0 yenmişti, Cambuur mu? İşte öyle bir maç olacak" dedi.

PAŞA'DAN İZİN ÇIKMADI!

Süper Lig'in flaş takımlarından İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa önünde deplasmanda 18'de Ahmed Hassan ve 21'de Serdar Gürler ile öne geçti. Kasımpaşa pes etmedi... İstanbul ekibi, 29'da Travnik ve 63'te Umut Bozok'un penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı. İki takım da puanları paylaştı.

LARS OLSEN TRABZON'U ZİYARET ETTİ

Trabzonspor'da 1991-1992 sezonunda forma giyen Danimarkalı eski oyuncu Lars Olsen'e Alanyaspor maçı öncesi yaptığı ziyaret nedeniyle Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından forma verildi.