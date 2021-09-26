Son şampiyon Efes zorlansa da kazandı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Basketbol Süper Ligi 2021- 2022 sezonu dün oynanan karşılaşmalarla start aldı. Son şampiyon Anadolu Efes uzatmaya giden maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 94-93 yendi. Sonuçlar: Türk Telekom-Tofaş: 72-74, Gaziantep-Afyon: 85-86, Bursa-spor-Yalovaspor: 86-85.

HAFTANIN MAÇINDA GÜLEN GUARDİOLA OLDU

Premier Lig'de sonucu merakla beklenen maçta Manchester City deplasmanda Chelsea'yi Jesus'un golüyle 1-0 yendi. Manchester United ise sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olarak çok büyük bir şok yaşadı.

GÖZTEPE 5 EKSİKLE İSTANBUL'A GELDİ

Bu akşam Galatasaray'la TT Stadı'nda karşılaşacak olan Göztepe dün İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılılar'da Sakatlıkları bulunan Murat Paluli, Ege Özkayımoğlu, Marko Mihojevic ve Dzenan Burekovic'le beraber kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek forma giyemeyecek.

HASRET SONA ERECEK Mİ?

Zirve yarışında puan kaybına tahammülü kalmayan Galatasaray bu akşam TT Stadı'nda Göztepe'yi konuk edecek. 19.00'daki maçı Ali Şansalan yönetecek. Fatih Terim'in bu akşam da kadroda önemli değişimler yapması bekleniyor. Kayserispor maçında yedek kalan veya kadroya alınmayan Luyindama, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem ve Halil'in bu akşam 11'de olması bekleniyor. Tecrübeli hocanın sağ bekte Alpaslan'ı oynatacağı ifade ediliyor.

RYAN BABEL'İN YENİ ŞARKISINA 'DISLIKE' YAĞDI!

Son zamanlarda tribünlerden büyük bir tepki gören Ryan Babel "Open Letter" isimli rap şarkısını Youtube hesabından yayınladı. Ancak Galatasaraylı taraftarlar videoyu 'dislike' (beğenmeme) yağrumuna tuttu. Babel bunun üzerine videoyu silip yeniden yükledi. Ancak tepkiler artarak devam etti.

NWAKAEME ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR

Fırtına'nın yıldızı Nwakaeme, Türkiye kariyerinde gol katkısı yapamadığı 4 takımdan biri olan Alanyaspor karşısındaki bu şansızlığını kırmak istiyor. Nijeryalı yıldız, takımın en önemli isimlerinden.

ÜMRANİYE'DEN TEK KURŞUN

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Manisa'yı 1-0 yendi. Puanını 19'a yükselten Ümraniyespor, Süper Lig yolundaki iddiasını ortaya koymuş oldu. Ümraniye'ye 3 puan getiren golü 7. dakikada Alim Öztürk attı... BŞ Bld. Erzurum evinde Adanaspor'u 3-1 yenerken G.Birliği de Bolu'yu tek golle yıktı.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE!

Ligde 6 maçta 25 net kurtarışa imza atan Uğuarcan Çakır, kariyerinin en yüksek değerine ulaştı.

HAYRULLAH ERKİP BEŞİKTAŞ'TA

Kayserispor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Hayrullah Erkip, Beşiktaş'a transfer oldu. Genç yıldız sol kanatta oynuyor.

1.5 YIL SONRA FULL ÇEKECEK!

Beşiktaş Hollanda devi Ajax ile salı günü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ajax ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Johan Cruyff Arena, coronavirüs pandemisinin ardından ilk kez tamamen dolacak. Johan Cruyff Arena'nın 54 bin 990 kişilik kapasitesi bulunuyor. Stad, 1.5 yıl sonra full çekecek.

KARA KARTAL'IN YOLU ÇOK ZORLU

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ı Ekim ayında birbirinden zorlu maçlar bekliyor... Salı Ajax ile mücadele edecek Kara Kartal'ı sonrasında da zorlu bir fikstür bekliyor. Beşiktaş, 2 Ekim'de Sivasspor'u ağırlayacak. 15 Ekim'de Başakşehir deplasmanında mücadele edecek olan Siyah-Beyazlılar, 19 Ekim'de S.Lizbon, 25 Ekim'de ise G.Saray ile mücadele edecek. 30 Ekim'de ise Hatay ile deplasmanda karşılaşacak.

MONTERO'DAN KÖTÜ HABER

Altay önünde forma giyemeyen Montero'nun Covid testi pozitif çıktı. Öte yandan Mundo Deportivo'da yer alan haberde, İspanyol stoperin sezona iyi bir başlangıç yapmakla kalmadığı aynı zamanda takımın golcülerinden biri haline geldiği yazıldı. Montero, "Artık İstanbul'da rahatım ve ilerlemek ve geçen sezonun başarısını yeniden yakalamak için heyecan duyuyorum" dedi.

KANARYA HATAY'DA 3 PUAN ARIYOR

Sivas berabirliği ve Başakşehir yenilgisinin ardından Giresun'u mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, son 4 maçını kazanan Hatayspor'a konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfancan, Tisserand, Nazım Sangare sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek. Sosa ve Zajc ise henüz hazır değil.

SON İDMAN İSTANBUL'DA YAPILDI

Fenerbahçe, Hatay maçının hazırlıklarının dün Samandıra'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanın ardından Sarı-Lacivertliler, özel uçakla Hatay'a hareket etti.

SERDAR DA SAKAT FORMA NOVAK'IN

Fenerbahçe'de sakatlar listesine Serdar Aziz de eklendi. Giresinspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz'in riske edilmeyeceği öğrenildi. Sivas maçında sakatlanan Marcel Tisserand'ın da tedavisi devam ediyor. Zorlu Hatay deplasmanında forma Filip Novak'ın olacak. Fenerbahçe'nun bu maçta savunma üçlüsü Kim- Szalai-Novak şeklinde olacak.

BAHATTİN SOFUOĞLU İSPANYA'DA 3. OLDU

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 10. ayağında ilk yarışta 3. oldu. Yarışı Kawasaki pilotu Jeffrey Buis ilk sırada tamamladı.

ALİ TÜRKKAN'DAN BÜYÜK BAŞARI

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası'nda iki kategoride şampiyonluğa ulaştı. Yağız Avcı'dan sonra Avrupa'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk pilot oldu. Türkkan, sezonun son yarışı olan Sırbistan Rallisi'nde ilk gün sonunda şampiyonluğunu ilan etti.

ADANA DEMİRSPOR GOL OLUP YAĞDI!

Adana Demirspor evinde Gaziantep FK'yı 4-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Yunus, 64'te Caulker (kk.), 77'de Balotelli ve 83'te penaltıdan Assombalonga kaydetti. Adana Demirspor ligde 2. galibiyetini aldı.

ANTALYA 89'DA MALATYA'YI YIKTI

Süper Lig'in 7. haftasında FT Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u 89. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 89. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanı arka direğe kestiği ortada Güray Vural'ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. Antalyaspor maçı 1-0 kazandı.

YİĞİDOLAR'DAN FARKLI TARİFE

Süper Lig'in 7. haftasında Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden Sivasspor evinde ilk galibiyetini almayı başardı. 1. dakikada Kayode ile öne geçen Yiğidolar, ikinci yarıda fırtına gibi esti. 49'da Goutas, 55'de Felix ve 70'de Gradel ile 3 gol daha bulan Sivasspor sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

BUGÜN 2 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. 13.30'da Giresunspor, Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. 16.00'da Başakşehir-Rize maçında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.