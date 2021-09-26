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    Halis Özkahya'nın Alanya maçına atanması Trabzonspor'da endişe yarattı

    Yarın oynanacak Alanyaspor maçına Halis Özkahya'nın atanması Trabzonspor camiasında tepkiye neden oldu. Trabzonspor'un daha önce hakkında "Türk hakemliğinin yüz karası" açıklaması yaptığı Halis Özkahya'nın Alanya maçına atanması endişe yarattı.

    Özkahya endişesi

    Yarın oynanacak Alanyaspor maçına Halis Özkahya'nın atanması Trabzonspor camiasında tepkiye neden oldu. Özkahya en son 2019-20 sezonunda deplasmanda Gaziantep ile 1-1 berabere kalınan maçta Bordo-Mavililer'in golünü VAR'da 4 dakika izledikten sonra iptal etmişti. Bu karar sonrası da Trabzonspor bir açıklama yapmış ve Özkahya için, "Türk hakemliğinin yüz karası" ifadelerini kullanmıştı. Özkahya'nın uzun bir aradan sonra yeniden Trabzonspor maçına atanması camiada tepki ve endişeye neden oldu.

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