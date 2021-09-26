Beşiktaş'ta Oğuzhan, Kenan, Salih ve Gökhan taraftarın hedefinde

Beşiktaş'ta yerli oyuncuların ortaya koyduğu kötü performans taraftarları bir hayli kızdırdı... Siyah-Beyazlılar'da eksiklerin fazlalığı nedeniyle forma şansı bulan Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman, Salih Uçan ve Gökhan Töre beklentilerin çok altında kaldı... Beşiktaş taraftarları da Altay deplasmanında çok kötü performans gösteren oyuncular ile ilgili sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler... Beşiktaş taraftarları, "Önünüze büyük bir fırsat geldi. Ancak siz bunu değerlendiremediniz. Beşiktaş'ta oynadığınızın farkında bile değilsiniz" ifadeleriyle serzenişlerini dile getirdiler. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, 4 oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi... Sergen hocanın bu görüşmede, "Sakatlarımız çok. Bu dönemde size her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.