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    Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in film gibi hayat hikayesi

    Seyyar satılıcılık yapan babası evle ikna edildi... Kaderi değişti. Kayseri’den Barcelona’ya geçti. İşte Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan 17 yaşındaki Emre Demir'in hikayesi...

    Kaderini ’Barça’ladı
    Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, 17 yaşında Avrupa'nın dev kulübünde forma giyecek. Genç yıldız henüz 8 yaşında Mersin'de amatör küme takımı Kuvayi Milliyespor'da forma giyerken Kayserispor'un dikkatini çekti. Kayserisporlu yöneticiler Emre'yi transfer etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Seyyar satıcılık yapan ve maddi durumu oldukça kötü olan genç yıldızın babası, dayalı döşeli bir ev ve iş karşılığında ikna edildi. 8 yaşında Kayseri'nin yolunu tutan genç yıldız sonrasında ise müthiş bir başarı öyküsü yazdı.

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    Haberler Spor Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in film gibi hayat hikayesi
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