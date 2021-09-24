Anthony Joshua - Oleksandr Usyk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anthony Joshua - Usyk maçı YouTube canlı izleme linki!

Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçı için nefesler tutuldu. Dövüş sporlarına ilgili olan vatandaşlar maç hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. İngiltere'de Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gerçekleşecek organizasyonun hangi kanalda yayınlanacağı özellikle en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Anthony Joshua Oleksandr Usyk maçı ne zaman saat kaçta? Anthony Joshua Oleksandr Usyk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar!