Anthony Joshua - Oleksandr Usyk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anthony Joshua - Usyk maçı YouTube canlı izleme linki!

Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçı için nefesler tutuldu. Dövüş sporlarına ilgili olan vatandaşlar maç hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. İngiltere'de Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gerçekleşecek organizasyonun hangi kanalda yayınlanacağı özellikle en merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Anthony Joshua Oleksandr Usyk maçı ne zaman saat kaçta? Anthony Joshua Oleksandr Usyk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar!
ANTHONY JOSHUA VE OLEKSANDR USYK MAÇI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?
Anthony Joshua Oleksandr Usyk karşılaşması 25 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'da Sky Sports Boxing YouTube kanalından canlı izlenebilecek.
ANTHONY JOSHUA VE OLEKSANDR USYK MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ
Aşağıdaki linki kopyalayıp maçı canlı izleyebilirsiniz!
https://www.youtube.com/channel/UC_JQGBtA7P0RwkRxd7xpJcA
ANTHONY JOSHUA KİMDİR?
Anthony Joshua, 15 Ekim 1989 tarihinde İngiltere'nin Watford şehrinde doğdu. Annesi Nijeryalı, babası İrlanda asıllı bir İngiliz'dir. Çocukluğunun bir kısmı Nijerya'da geçti. Kings Langley Ortaokulu'ndan öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında futbol ve atletizmde öne çıktı.
2007 yılında 18 yaşındayken kuzeni olan ünlü boksör Ben Lleyemi'nin tavsiyesiyle boksa başladı. 2009 ve 2010 yıllarında Haringey Box Cup'ı kazandı.