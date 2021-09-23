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    Fatih Terim, farklı yenilgi sonrası taraftara seslendi: Doğru yoldayız ama neticeler yanlış

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kaybettikleri Kayserispor maçı sonrası taraftarlara seslendi. Terim şunlar kaydetti: “Biz Galatasaray’ız! Bunların altından kalkmasını biliriz, bildik! Doğru yoldayız ama neticeler yanlış olabilir. Karamsarlığa kapılmanın manası yok”

    Doğru yoldayız ama neticeler yanlış

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kaybettikleri Kayserispor maçı sonrası taraftarlara seslendi. Terim şunlar kaydetti:

    "Biz Galatasaray'ız! Bunların altından kalkmasını biliriz, bildik! Doğru yoldayız ama neticeler yanlış olabilir. Karamsarlığa kapılmanın manası yok"

    MÜTHİŞ BİR TAKIM OLACAĞIZ
    "Görecekler ki, eski günlerimize, çok iyi oynadığımız maçlara döneceğiz. 1 Ocak'ta daha müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Daha ligin başındayız. Önümüzde çok sayıda maç var"

    PES EDECEK BİR YAPIM YOK


    "Bazı oyuncularımız hayal kırıklığı yarattı. Bunları telafi ederiz evelallah. Kaybedince sorumluluğu alırız, kazanınca onlar kazansın. Pes edecek bir tipim yok. Galatasaraylılar da pes etmez."

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    Haberler Spor Fatih Terim, farklı yenilgi sonrası taraftara seslendi: Doğru yoldayız ama neticeler yanlış
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