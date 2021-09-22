Konyaspor Trabzonspor maçı CANLI izle! Süper Lig maçı: Konyaspor Trabzonspor maçı canlı skor takip!

Süper Lig maçlarında kıyasıya mücadele son sürat devam ediyor. Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 2. sırada yer alan Bordo Mavili takım, bu maçtan galip gelerek birinci sıraya yerleşmek istiyor. Peki, Konyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm detaylar!
KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor- Trabzonspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
Aşağıda yer alan link ile maçı canlı izleyebilirsiniz!
https://www.beinconnect.com.tr/spor/spor-toto-super-lig-maclar
KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Çağdaş Altay görevlendirildi.