Konyaspor Trabzonspor maçı CANLI izle! Süper Lig maçı: Konyaspor Trabzonspor maçı canlı skor takip!

GOL YÜKÜ YABANCILARDA!

5 haftalık periyotta 11 gol kaydeden Trabzonspor'da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancı oyuncularından geldi. 8 farklı oyuncunun golle buluştuğu bordo-mavililerde, en skorer oyuncu ise Nwakaeme oldu.

LİDERLİK YARIŞI KIZIŞTI!

5 hafta sonunda 13 puan ile 2. sırada yer alan Trabzonspor, aynı puanda bulunan Beşiktaş ile kıyasıya bir zirve yarışına girdi. Bordo mavili ekip, kazanarak lider olmak istiyor.