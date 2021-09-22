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    • Spor
    • 22.09.2021 16:34
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    • 22.09.2021 16:34
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    Konyaspor Trabzonspor maçı CANLI izle! Süper Lig maçı: Konyaspor Trabzonspor maçı canlı skor takip!

    Konyaspor Trabzon mücadelesi için heyecan dorukta. Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. 5 hafta sonunda Süper Lig'de 2. sırada yer alan Bordo Mavili takım, bu maçtan namağlup gelerek birinci sıraya yerleşmek istiyor. Bu büyük karşılaşmayı yakından takip edecek olan taraftarlar maçın saati ve kanalı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Konyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Konyaspor Trabzonspor maçı CANLI izle! Süper Lig maçı: Konyaspor Trabzonspor maçı canlı skor takip!

    Süper Lig maçlarında kıyasıya mücadele son sürat devam ediyor. Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 2. sırada yer alan Bordo Mavili takım, bu maçtan galip gelerek birinci sıraya yerleşmek istiyor. Peki, Konyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Konyaspor- Trabzonspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    Aşağıda yer alan link ile maçı canlı izleyebilirsiniz!

    https://www.beinconnect.com.tr/spor/spor-toto-super-lig-maclar

    KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

    Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Çağdaş Altay görevlendirildi.

        MAREK HAMSIK GÖZ DOLDURUYOR!

        Marek Hamsik, 40 gün içerisinde 10. maçına çıktı. Bu karşılaşmalardan 8'ini Trabzonspor forması ile oynayan Hamsik 2 kez de milli takımda boy gösterdi.

        GOL YÜKÜ YABANCILARDA!

        5 haftalık periyotta 11 gol kaydeden Trabzonspor'da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancı oyuncularından geldi. 8 farklı oyuncunun golle buluştuğu bordo-mavililerde, en skorer oyuncu ise Nwakaeme oldu.

        LİDERLİK YARIŞI KIZIŞTI!

        5 hafta sonunda 13 puan ile 2. sırada yer alan Trabzonspor, aynı puanda bulunan Beşiktaş ile kıyasıya bir zirve yarışına girdi. Bordo mavili ekip, kazanarak lider olmak istiyor.
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        Haberler Spor Konyaspor Trabzonspor maçı CANLI izle! Süper Lig maçı: Konyaspor Trabzonspor maçı canlı skor takip!
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