Fenerbahçe-Giresunspor maçı öncesi Pereira'dan Valencia kararı!



6 RESMİ MAÇTA 5 KEZ AĞLARI SARSTI

Yapılan transferlere rağmen Fenerbahçe'nin şu an için birinci santrforu olarak gözüken Enner Valencia, bu sezon 6 resmi maçta 5 kez ağları sarstı. Büyük umutlarla kadroya katılan Mergim Berisha'nın ise süre aldığı 3 resmi maçta golü bulunmuyor.