Fenerbahçe-Giresunspor maçı öncesi Pereira'dan Valencia kararı!

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybeden ve bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Giresunspor maçı öncesi kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
VALENCIA FORVETE
Başakşehir karşısında forvette yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans veren ve Alman futbolcudan istediği katkıyı alamayan Vitor Pereira, yarınki Giresunspor maçında Enner Valencia'ya en uçta forma vermeyi planlıyor.
Berisha'nın formsuzluğunun yanı sıra Başakşehir maçı sonrası oyuncunun eşine sosyal medya üzerinden gelen tepkiler sebebiyle oyuncunun moralinin düşük olduğunu gözlemleyen Pereira, geçen sezondan bu yana takımın skor yükünü sırtlayan Valencia ile Giresun karşısında gol arayacak.