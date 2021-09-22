Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.09.2021 14:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.09.2021 14:44
    ABONE OL

    Fenerbahçe-Giresunspor maçı öncesi Pereira'dan Valencia kararı!

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında yarın GZT Giresunspor'u ağırlayacak. Bu sezonki ilk yenilgisini Başakşehir karşısında alan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Giresunspor maçı öncesi kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Pereira’dan flaş Valencia kararı!

    Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybeden ve bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Giresunspor maçı öncesi kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

    VALENCIA FORVETE
    Başakşehir karşısında forvette yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans veren ve Alman futbolcudan istediği katkıyı alamayan Vitor Pereira, yarınki Giresunspor maçında Enner Valencia'ya en uçta forma vermeyi planlıyor.


    Berisha'nın formsuzluğunun yanı sıra Başakşehir maçı sonrası oyuncunun eşine sosyal medya üzerinden gelen tepkiler sebebiyle oyuncunun moralinin düşük olduğunu gözlemleyen Pereira, geçen sezondan bu yana takımın skor yükünü sırtlayan Valencia ile Giresun karşısında gol arayacak.


        6 RESMİ MAÇTA 5 KEZ AĞLARI SARSTI
        Yapılan transferlere rağmen Fenerbahçe'nin şu an için birinci santrforu olarak gözüken Enner Valencia, bu sezon 6 resmi maçta 5 kez ağları sarstı. Büyük umutlarla kadroya katılan Mergim Berisha'nın ise süre aldığı 3 resmi maçta golü bulunmuyor.


        Öte yandan Vitor Pereira, Serdar Dursun'un sakatlığını atlatmasının ardından Berisha, Valencia ve Serdar arasındaki rekabetin forvet hattına olumlu yansıyacağını ve oyuncuların performanslarının artacağını düşünüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
        Haberler Spor Fenerbahçe-Giresunspor maçı öncesi Pereira'dan Valencia kararı!
            SON DAKİKA