Fenerbahçe’ye sürpriz yapacağız (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, perşembe günü karşılaşacakları F.Bahçe'ye sürpriz yapmaya hazırlandıklarını söyledi. Önal, "İstanbul'dan puanlarla dönüp taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz" dedi.

BECKHAM'IN OĞLU SAHNE ALDI

David Beckham'ın oğlu Romeo, ilk profesyonel maçına ABD'de çıktı. 3. Lig ekiplerinden Fort Lauderdale'de forma giyen Romeo, 2-2 biten South Georgia maçında 75 dakika sahada kaldı.

BOLU&İSTANBUL KARDEŞÇE

TFF 1.Lig'in 6. hafta maçında Boluspor sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta İstanbulspor, 53. dakikada Miray Bağış'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekipte 76. dakikada Etemi kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi Boluspor 89. dakikada Marshal'ın kaydettiği golle İstanbulspor karşısında 1 puanı kurtarmayı başardı.

KAYSERİ MAÇIYLA AFFETTİRECEĞİM

Alanyaspor maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Rumen orta saha Morutan, Kayserispor maçına bileniyor. Genç yıldız, "Alanyaspor maçında bir türlü oyuna giremedim. Taraftarlardan özür diliyorum. Ancak Kayserispor maçıyla yeniden adımdan söz ettireceğim" ifadelerini kullandı.

DORUKHAN VE ABDULKADİR'DEN KÖTÜ HABER GELDİ!

Trabzonspor'a çifte şok... Kulüp Doktoru Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu... Kasımpaşa maçında sakatlanan ikiliden Abdulkadir Parmak'ın sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edildi... İstanbul'daki maçın son dakikalarında oyuna giren Dorukhan Toköz'ün ise sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edildi. İki oyuncu da Konyaspor maçını kaçıracak.

VOLEYBOL CAMİASI TSYD'DE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) ortaklaşa düzenlediği "Voleybol Gecesi" yapıldı. Organizasyona TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve milli oyuncular katıldı. Üstündağ, "Kulüplerimizin yanımızda olması başarıya götüren yolda en büyük etken olmuştur" açıklamasını yaptı.

SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK

Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 17.00'de Karagümrük- Antalyaspor maçı oynanacak. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Aynı saatte Çaykur Rizespor- Altay karşılaşması var. Bu maçta ise Ümit Öztürk düdük çalacak. Saat 20.00'de ise Yeni Malatya- Sivas maçı var. Bu maçın hakemi ise Erkan Özdamar.

KOLEKTİF ÇABA ZİRAAT'E ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı İlker Met, geçtiğimiz sezon Efeler Ligi'nde elde ettikleri şampiyonlukla ilgili, "Kulübümüz tarihinde ilk kez Türkiye şampiyonu oldu. Voleyboldaki bu başarıya kolektif bir çaba ile ulaştık" dedi. Met, "Ülkemizi bu Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GİRESUN MAÇININ STARTI DÜN VERİLDİ

Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de oynaycağı Giresunspor maçının hazırlaklarına ara vermeden başladı. Başakşehir maçında görev yapan futbolcular rejenerasyon ile yetinirken diğerleri 1. saat çalıştı. Fenerbahçe, Giresun maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

KALEYE YENİDEN ERSİN GEÇİYOR

Antalya deplasmanında Mert Günok'a kaleyi teslim eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın bugünkü Adana Demirspor maçında kaleyi yeniden Ersin Destanoğlu'na vereceği öğrenildi.

KARTAL 3 PUAN PEŞİNDE

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş'ın ilk 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberliği var.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİR MAÇI ALİ PALABIYIK'IN

Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Beşiktaş'ın bugün saat 20.00'de Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmayı Ali Palabıyık yöneteceği duyuruldu.