Beşiktaş mı? Adana Demirspor mu?

Süper Lig'de 6. haftanın heyecanı hafta içi mesaisiyle başlıyor. Hafta sonu Antalyaspor önünde 2-0'dan geri gelerek uzun yıllar unutulmayacak bir galibiyet elde eden lider Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Bu zorlu mücadeleyi Onur Özkan ve Emre Akdeniz mercek altına aldı. İki takımın maç öncesi son durumu nasıl? Hangi 11'le sahaya çıkacaklar? Sakat veya cezalı futbolcu var mı? Hepsi haberimizde…

ONUR ÖZKAN'IN GÖZÜNDEN BEŞİKTAŞ CEPHESİ:

Son dönemde eksikler nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı öncesi 6 futbolcu kadroda bulunmuyor. Siyah-Beyazlılar'da Vida, Necip, Alex Teixeira, Mehmet Topal, N'Koudou ve Umut Meraş takımdaki yerini alamayacak. Welinton ve Rosier'in forma giyecek duruma gelmesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı bir nebze de olsun rahatlattı. Tecrübeli hocanın bu kez Antalyaspor deplasmanında olduğu gibi kadroda rotasyona gitmeyeceği öğrenildi. Ersin, Larin, Pjanic ve Ghezzal gibi yıldızların ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'e şöyle: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Salih, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

BİR GÖRÜŞ: Antalyaspor önünde onca sıkıntıya ve 2-0 geriye düşülmesine rağmen alınan galibiyet Beşiktaş'a çok büyük moral ve özgüven aşıladı. Seyircisi önünde çok coşkulu bir futbol sergileyen Siyah-Beyazlılılar'ı Antalya'daki 3 puanın da etkisiyle galibiyete çok yakın görüyorum. Sergen Yalçın yoğun maç trafiğini düşünerek ilk 30 dakikada skoru alıp ardından takımını aktif dinlenmeye geçirmek isteyecektir. Beşiktaş'ı hem takım olgusu hem de yetenekli ayaklarının farkıyla Adana Demirspor önünde zorlanmadan kazanmasını bekliyorum.

EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN ADANA DEMİRSPOR CEPHESİ: Sezonun ilk galibiyetini evinde Rizespor karşısında alan Adana Demirspor'da moraller çok yüksek. Akdeniz ekibinde zorlu Beşiktaş deplasmanı öncesinde takımın iki önemli ismi David Akintola ve Younes Belhanda'nın sakatlıkları bulunuyor. Gökhan İnler'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Beşiktaş önünde 3 puan hedefleyen cesur bir oyun anlaşıyını benimsemesi bekleniyor.

Adana Demirspor'un muhtemel 11'i şöyle: Ferhat, Svensson, Samet, Simon Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Bjarnason, Vargas, Ezeh, Balotelli.

BİR GÖRÜŞ: Yaptığı flaş transferlere rağmen sezona çok kötü bir başlangıç yapan Adana Demirspor hafta sonunda aldığı Rizespor galibiyetiyle kendine geldi. Samet Aybaba'nın yerine göreve gelen ünlü İtalyan teknik adam Montella'nın takım üzerindeki etkisi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Zaten çok kaliteli bir kadroya sahip olan Adana Demirspor'un artık ligde çıkışa geçmesini bekliyorum. Evet Beşiktaş deplasmanı çok zorlu ancak Akdeniz ekibinin en azından futbol olarak rakibine sıkıntılar yaşatacağını düşünüyorum. Adana Demirspor'un öne geçmesi durumunda evine puanla dönmesi çok büyük bir sürpriz olmayacaktır.