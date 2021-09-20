Mas Güreşi büyümeye devam ediyor

2021 Dünya Mas Güreşi Kupası'nın ikinci ayağı İstanbul'da gerçekleştirildi. Organizasyonun kapanışında bir konuşma gerçekleştiren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, "Dünya Mas Güreşi Federasyonu'nun bir etkinliğini İstanbul'da yaptığımız için çok mutluyuz. Katılan bütün sporculara teşekkür ediyoruz. Mas Güreşi'nin dünyada büyüyerek devam etmesinde Dünya Mas Güreşi Federasyonu'nun çok büyük emekleri var" dedi.
12 ülkeden yaklaşık 150 sporcu mücadele ettiği organizasyona ise Rus sporcular başarılarıyla damga vurdu. Organizasyonda 9'u erkek ve 5'i kadın olmak üzere toplam 14 kategoride müsabakalar yapıldı. Oldukça heyecanlı geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Uluslararası Mas Güreşi Federasyonu Genel Sekreteri Arnold Mokhov, Bilal Erdoğan'a plaket takdim etti.
12 ülkeden yaklaşık 150 sporcu mücadele ettiği organizasyona ise Rus sporcular başarılarıyla damga vurdu. Organizasyonda 9'u erkek ve 5'i kadın olmak üzere toplam 14 kategoride müsabakalar yapıldı. Oldukça heyecanlı geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Uluslararası Mas Güreşi Federasyonu Genel Sekreteri Arnold Mokhov, Bilal Erdoğan'a plaket takdim etti.