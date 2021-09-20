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    Fenerbahçe'ye 'Kocaman' darbe!

    Sarı-Lacivertliler dün sezonun en kötü futbolunu sergiledi. 16. dakikada Okaka’nın golünü engelleyemedi. İkinci yarı Fener'in tüm çabaları gol getirmedi... Uzatma dakikalarında Gulbrandssen 2-0'lık skoru belirledi.

    Kocaman darbe!
    Fener ilki yaşadı... Deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Sarı- Lacivertlier, Vitor Pereira yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı. Sarı-Lacivertliler böylece lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisine kaldı. 8. dakikada Visca'nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş yan ağlarda kaldı.

    VİSCA'DAN ÇOK ŞIK BİR ASİST
    16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattaki Visca'nın altı pas önüne yerden gönderdiği pasa Okaka gelişine vurdu. Top kaleci Altay'ın bakışları arasında ağlara gitti: 1-0.



    BAŞAKŞEHİR 2'YE YAKLAŞTI
    28. dakikada Berisha'nın röveşata vuruşu kaleci Volkan Babacan'da kaldı. 41. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Tolga'nın ceza sahası dışından şutu az farkla auta gitti.

    ÜST ÜSTE İKİ MÜTHİŞ FIRSAT
    65'te Fener en önemli pozisyonunu yakaladı. Valencia'nın vuruşunu Volkan kurtardı. Dönen topta Novak boş kaleye golü atamadı. 90'da Gulbrandssen skoru belirledi: 2-0.

    MERGİM BERİSHA YİNE GOLLE TANIŞAMADI
    Fenerbahçe'nin çok büyük umutlarla Salzburg'tan transfer ettiği Mergim Berisha ikinci lig maçında da golle buluşamadı. Kosovalı forvet devre arasında oyundan alındı.
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