Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Aklımız sahada değildi





BU MAĞLUBİYET BİZE DERS OLACAKTIR!

Başakşehir maçı sonrası ilk olarak soyunma odasına giden F.Bahçe Başkanı Ali Koç, futbolcularına moral verdi. Ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Başkan Koç, "Bir yerde kötü bir maç çıkartacaktık o da bugüne rastladı. Böyle bir yol kazasının erken gelmesinin de bize ders olabileceğini düşünüyorum" dedi. Koç ayrıca, "TFF'ye başvurduğumuz her konuda 'haklısınız' diyorlar ama bir şey değişmiyor" diye konuştu.