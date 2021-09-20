Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Aklımız sahada değildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başakşehir yenilgisinin ardından mücadeleyi yorumladı. Frankfurt maçının yorgunluğunun kendilerini kötü etkilediğini söyleyen Portekizli hoca, şunları söyledi: "Yorucu geçen Frankfurt maçı sonrası mental olarak lige iyi hazırlanamadık"
NORMAL ŞARTLARDA KAZANIRDIK
"Başakşehir'e karşı vücut olarak sahadaydık belki ama kafamız ferah şekilde sahada değildi. Takımım yorgundu. Normal şartlarda kazanırdık. Bu maçta yorgunluğun bedelini ödedik."
ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ
"Şampiyonluk için savaşacağız, taraftarımızın şüphesi olmasın. Trabzonspor, Avrupa'da oynamadığı için biraz avantajlı. Sadece 3 puan gerideyiz. Bu takım şampiyonluk için gereken cevabı verecek. Avrupa Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz"
PEREİRA'DAN 4'LÜ ROTASYON
F.Bahçe'nin hocası Vitor Pereira, Frankfurt maçının 11'ine göre dün 4 değişiklik yaptı. Muhammed, Berisha, Meyer ve Pelkas maça 11'de başladı.
FİLİP NOVAK ZORU BAŞARDI
Başakşehir karşısında 62. dakikada oyuna giren Fenerbahçeli Filip Novak, 65'te çok net bir fırsatı harcadı. Novak, kale sahası içinde kaleciden dönen topu kafayla üstten auta yollayarak zoru başardı.
B.ŞEHİR'DE DÖRT ESKİ FENERLİ 11'DE
BAŞAKŞEHİR'DE 4 eski F.Bahçeli futbolcu dün Sarı-Lacivertliler'e karşı 11'deydi. Şener, Tolga Ciğerci, Volkan Babacan ve Deniz eski takımlarına rakip oldu.