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    Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Mas Güreşi Dünya Kupası dün start aldı

    Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Mas Güreşi Dünya Kupası dün start aldı. Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, "Bu spor dalının Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlamaya çalıştık. Şimdi de İstanbul'da bu şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

    Şölen başladı

    Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Mas Güreşi Dünya Kupası dün start aldı. Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, "Bu spor dalının Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlamaya çalıştık. Şimdi de İstanbul'da bu şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

    Müsabakalar ise nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

    GURUR DUYUYORUZ
    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı tarafından yapımı tamamlanan geleneksel sporlar, binicilik ve okçuluk tesisinin açılışını yaptı. Bilal Erdoğan "Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş bir milletiz. Böyle bir tesisle de gurur duyuyoruz" dedi.

    ŞAMPİYONA BUGÜN SONA ERİYOR
    Bugün     sona erecek şampiyonada, 9 erkek ve 5 kadın kategorisi olmak üzere toplamda 14 kategoride müsabakalar yapılacak. Müsabakalarda 12 ülkeden 150 sporcu mücadele ediyor. Etkinlik alanlarında, ücretsiz olarak okçuluk, ok savaşları, binicilik, mangala ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri de düzenleniyor.

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