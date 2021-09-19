Aslan Alanya’yı ağırlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı son idmanla tamamladı. Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Öte yandan İstanbul'a Lazio maçını izlemek için gelen eski yıldız Elmander dün Sarı-Kırmızılı futbolcuları ve teknik ekibi ziyaret etti.

ERZURUMSPOR SON NEFESTE

TFF 1.Lig'in 6. hafta maçında BB Erzurumspor deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Mavi-Beyazlılar'a karşılaşmada galibiyeti getiren tek golü 90+5. dakikada penaltıdan Novikovas kaydetti. Erzurum 12 puana yükseldi.

GAZİANTEP 90+2'DE YAKALADI

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde konuk ettiği Gaziantep 1-1 berabere kaldı. 21. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağdan rakibini geçen Henrique'nin ceza alanına ortasına uzak direkteki Yatabare'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. 90+2. dakikada Gaziantep eşitliği yakaladı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti: 1-1. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Sivas ligdeki 5. maçında da galibiyetle tanışamamış oldu.

ADANA DEMİR SİFTAH YAPTI

Adana Demirspor, 5. hafta maçında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti ve Süper Lig'de bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Demirspor'un maçtaki gollerini 33'te Balotelli (penaltıdan) 40'ta Vargas ve 66'da Bjarnasson kaydetti. Rize'nin maçtaki tek sayısı 53'te Boldirin'den geldi.

SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA OYNANACAK

Süper Lig'de bugün G.Saray-Alanya ve Başakşehir-F.Bahçe maçlanrı dışında 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Giresunspor, evinde Konya'yı konuk edecek. Maçın hakemi ise Volkan Bayarslan. 19.00'da ise Hatayspor- Kayserispor maçı oynanacak. Bu maçta ise Alper Ulusoy düdük çalacak.

POTADAKİ DERBİDE KAZANAN GALATASARAY

Cevat Soydaş Turnuvası'nın üçüncülük maçında Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldiler. Maçın galibi 91-75'lik sonuçla Galatasaray oldu. Galatasaray'da Dee Bost 23 sayı, 11 asistle double-double yaptı. Fenerbahçe'de ise Booker 15 sayı attı.

BAHATTİN SOFUOĞLU BARCELONA'DA 2. OLDU

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Barselona'da Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 9. ayağında ilk yarışta ikinci olarak bu yılki ilk podyum sevincini yaşadı. Yarışı, Kawasaki'den Jeffrey Buis birinci sırada, Yamaha takımından Ton Kawakami ise 3. sırada tamamladı.

LENS OLAYLI MAÇTA LİLLE'İ TEK GOLLE MAĞLUP ETTİ

Ligue 1'in 6. haftasında Lens, taraftarların sahaya girmesiyle bir süre duran maçta Lille'i 1-0 mağlup etti. Lens'in tek golünü Frankowski kaydetti. Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika forma giydi. Yusuf Yazıcı ise 78. dakikada oyuna dahil oldu.

AMPUTE FUTBOL TAKIMIMIZ FİNALDE

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yı 5-2 yenerek finale yükseldi. İlk yarısı 2-2 biten maçın ikinci yarısında 3 gol birden atan Milliler, karşılaşmayı kazanan taraf oldu. Son şampiyon Türkiye, finalde bugün İspanya'yla karşılaşacak.

PEREIRA'DAN PRES ÇAĞRISI

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman taktik ağırlıklı geçti. Vitor Pereira yönetimindeki idman yaklaşık 1 saat sürerken Portekizli teknik adam idman öncesi bir toplantı yaptı. Pereira, "Tempomuz yüksek olmalı. Kaybettiğimiz topları en kısa sürede kazanmalıyız. Bunu başarırsak skoru mutlaka buluruz" dedi.

FENERBAHÇE 3 PUAN ARIYOR

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, bugün 19.00'da Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Maçı Fırat Aydınus yönetecek. Bu maç öncesinde Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Sosa, Zajc, Tisserand ve İrfancan'ın sakatlıklanrı var. Başakşehir'de ise Ahmet Kutucu sakat.

PEREIRA'NIN KARARI MAÇ SAATİNDE

Pereira'nın Berisha ile Valencia arasındaki tercihte zorlandığı öğrenildi. Enner Valencia son derece formda olmasına karşın yorgun olması Vitor Pereira'yı düşündürüyor. Ancak gelen bilgilere göre Enner Valencia bir adım önde görünüyor.

PELKAS ILK 11'E DÖNÜYOR

Omuzundaki sakatlığı atlatan ve Frankfurt maçında forma giyen Pelkas'ın bugün ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hazırlak maçlarının nenerqdeyse tamamında 11'de oynayan Pelkas'a Pereira çok güveniyor.