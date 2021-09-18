Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Golden Boy listesine girdi

İtalyan gazetesi Tuttosport tarafından 21 yaş altı futbolcular arasından seçilen bir isme verilen Golden Boy ödülünde, 40 aday arasında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu da yer aldı.

YUSUF DEMİR DE LİSTEDE

Başarılı kaleci Ersin Destanoğlu, 40 kişilik listede kaleci olan tek isim. 20 yaşındaki genç kalecinin yanı sıra Barcelona forması giyen Yusuf Demir de listede kendisine yer buldu.

ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK

15 Ekim'de liste 20 oyuncuya inecek. Daha sonra taraftar oylarıyla birlikte jüri oyları da hesaplanacak ve 2021'in Golden Boy'u aralık ortasındaki törenle Torino'da sahibini bulacak.