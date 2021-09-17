Fatih Terim zaferin ardından konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi grup maçında Lazio karşısında 1-0 kazanılan golün ardından konuştu. Terim, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahiptiler" dedi.

1 SAAT BOYUNCA ÇOK İYİYDİK

Terim şöyle devam etti: Genç oyuncularımız tecrübeleri arttıkça çok daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. 1 saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümü söyleyebilirim.

MARSİLYA MAÇI ZOR GEÇECEK

Bu grup, herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. Marsilya maçı zor geçecek, oradan Moskova'ya gideceğiz, o da zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek.