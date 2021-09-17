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    Fatih Terim zaferin ardından konuştu

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi grup maçında Lazio karşısında 1-0 kazanılan golün ardından konuştu. Terim, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahiptiler" dedi.

    Fatih Terim zaferin ardından konuştu

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi grup maçında Lazio karşısında 1-0 kazanılan golün ardından konuştu. Terim, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahiptiler" dedi.

    1 SAAT BOYUNCA ÇOK İYİYDİK
    Terim şöyle devam etti: Genç oyuncularımız tecrübeleri arttıkça çok daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. 1 saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümü söyleyebilirim.

    MARSİLYA MAÇI ZOR GEÇECEK
    Bu grup, herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. Marsilya maçı zor geçecek, oradan Moskova'ya gideceğiz, o da zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek.

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