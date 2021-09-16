Lazio maçı sonrası Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Bu efor, bu atmosfer bizi gruptan çıkmaya götürür

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Serie A ekibi Lazio'yu Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
"RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETTİK"
68 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Lazio hakikaten çok güçlü bir ekip. İleride oynamayı ve baskı yapmayı seven bir ekip. Bekleyerek, kendi sahamıza kapanarak Lazio'ya karşı pozisyon yaratmanın zor olduğunu bildiğimiz için baskıyla başladık. Rakibi hataya zorlayarak bazı toplar da kaptık. Direkt üzerimize gelmemize izin de vermedik. Oyunu dengeleyip öne de geçtik. Bir saat için çok iyi bir Galatasaray izlediğimizi söyleyebilirim. Kenarları daha iyi kullandığımızı düşünüyorum. Dar alanda, kısa mesafede takım boyunu da kısa tutarak rakibe pozisyon vermediğimiz gibi kendimiz de pozisyonlar bulduk. Kolay değil bu genç çocukların yılların Lazio'suna karşı yaptıkları..." dedi.
"ALİ SAMİ YEN'DE GALİBİYETLE BAŞLAMAK MUHTEŞEM"
Taraftarlara da vurgu yapan Terim, "Bunca zaman sonra oynadığımız ve seyirciyle oynadığımız Ali Sami Yen'de galibiyetle başlamak muhteşem. Taraftarlar da ritme katkıda bulundular ve daha iyi oynar hale geldik. Maçın sonunda da skoru ve oyuncuyu koruma hamlelerimiz de doğru oldu. İlk haftaya lider girdik, bu da sevindirici." diye konuştu.