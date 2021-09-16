Lazio maçı sonrası Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Bu efor, bu atmosfer bizi gruptan çıkmaya götürür





"MARSİLYA VE MOSKOVA ZOR GEÇECEK"

Gruptaki diğer rakiplerin de zorluklarına dikkat çeken Terim, "Bizim önümüzdeki maçımız Alanyaspor... İnşallah taraftarımızla orada da galip geliriz. Ama siz grubu soruyorsunuz. Daha önce de söyledim. Grup herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. İkinci maçımız Marsilya'da, çok zor bir maç olacak. Moskova yine çok zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek, bunu bilelim. Oyun zor olacak ama bu efor, bu atmosfer bizi gruptan çıkarmaya doğru götürür." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN