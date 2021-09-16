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    Sergen Yalçın, yenilgiye rağmen umut dağıttı: Geleceğe umutla bakıyoruz

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı sonrası yenilgiye rağmen ileriye umutla baktıklarını söyledi. Yalçın şunları kaydetti: Maçta kırılma anları bizim lehimize gelişmedi. İlk devrenin sonunda yediğimiz ikinci gol maçın seyrini ciddi bir şekilde etkiledi...”

    Geleceğe umutla bakıyoruz

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı sonrası yenilgiye rağmen ileriye umutla baktıklarını söyledi. Yalçın şunları kaydetti: Maçta kırılma anları bizim lehimize gelişmedi. İlk devrenin sonunda yediğimiz ikinci gol maçın seyrini ciddi bir şekilde etkiledi..."

    MÜCADELE BİZİ MEMNUN ETTİ
    "Kaybetsek de mücadele bizi memnun etti. Kendimizi gördük. Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir. Dortmund ile bu seviyede oynadıysak, diğer takımlarla da oynarız"

    GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ
    "Herkes iyi mücadele etti. Taraftarlarımız da çabadan memnun. Oyuncularımız istekli, arzuluydu. Olmayabilir. Futbolda her türlü sonuç var. Takım olarak geleceğe umutla bakıyoruz"

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    Haberler Spor Sergen Yalçın, yenilgiye rağmen umut dağıttı: Geleceğe umutla bakıyoruz
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