UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olurken, Diego Rossi maçın başında inanılmaz bir pozsiyondan yararlanamadı.
Uruguaylı futbolcu, Gustavo'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalırken, vurulunda kaleci Trapp'ı aşamadı.
İşte o pozisyon;
- Spor
- 16.09.2021 22:58
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- Son Güncelleme:
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- 16.09.2021 23:00
Fenerbahçe'de Diego Rossi net fırsattan yararlanamadı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olurken, karşılaşmanın başında Diego Rossi, net bir fırsattan yararlanamadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olurken, Diego Rossi maçın başında inanılmaz bir pozsiyondan yararlanamadı.