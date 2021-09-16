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    • 16.09.2021 23:00
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    Fenerbahçe'de Diego Rossi net fırsattan yararlanamadı!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olurken, karşılaşmanın başında Diego Rossi, net bir fırsattan yararlanamadı.

    E. Frankfurt - Fenerbahçe | CANLI
    Haberler Spor Fenerbahçe'de Diego Rossi net fırsattan yararlanamadı!
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