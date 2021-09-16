Hosseini çalışmalara başladı (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

YUKATEL Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini, çalışmalara başladı. Son 3 maçta forma giyemeyen Hosseini'nin yapılacak son kontrollerinin ardından Hatayspor maçında oynayıp, oynamayacağı belli olacak.

ULVESTAD MÜJDESİ

F.Bahçe maçında lisans problemi nedeniyle forma giyemeyen Sivassporlu Fredrik Ulvestad'ın lisansı çıkartıldı. Yıldız oyuncu G.Antep maçında oynayabilecek.

YUSUF DEMİR TARİHE GEÇTİ

Sezon başında İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan Yusuf Demir, yeteneğiyle kısa sürede fark yarattı ve altyapıdan A Takım'a çıkartıldı. Teknik Direktör Koeman'ın çok güvendiği Yusuf, B.Münih maçında ikinci yarıda şans buldu. 18 yaşındaki Yusuf, Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona formasını giyen en genç futbolcu oldu. Yusuf, ağustos ayında Messi'den sonra La Liga'da Barcelona forması giyen en genç futbolcu olmuştu.

TARAFTARLA BİR ARAYA GELDİ

G.Saray maçında taraftarla sorun yaşayan Abdulkadir Ömür, taraftarlarla bir araya gelerek yemek yedi. Ömür'e Abdulkadir Parmak eşlik etti.

KUPADA İKİNCİ TUR KURALARI ÇEKİLDİ!

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eşleşmeleri: Karabük-Karşıyaka, Çankaya- Of, Kestel-Yıldırım, Hopa-G. Akademi, Tepecik-B.Anadolu, Iğdır Bel.-Karakoçan, Erokspor-Osmaniye, İçel İY.-Düzce, Aksaray Bel.- Bayrampaşa, Hacettepe-Kahta, Yıldız-İskenderun, Elazığ-Arnavutköy, Çarşamba-Altındağ, Nevşehir-Fethiye, Bergama Bel.-Sancaktepe, Kelkit Bel.-Ceyhan, Mardin-Gümüşhane, Kütahya-Darıca, Hendek-52 Ordu, Yomra-Yeşilyurt- Ağrı-Kuşadası, Karaköprü- Kızılcabölük, Fatsa-B.Yeni Çarşı, Edirne-Çatalca, Derince-Erbaa.

PELKAS GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın bu akşam 11'de değişiklikler yapacak. Portekizli hocanın sakatlığı geçen Pelkas'a görev vermesi bekleniyor. Yeni transferlerden Max Meyer'in de sakatlığı bulunan Miha Zajc'ın yerine orta alanda forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

BURSASPOR SAMSUN'U YIKTI İLK GALİBİYETİNİ ALDI

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor sahasında Samsunspor'u 4-1 yendi ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Bursa'nın gollerini Emirhan (pen) Bruno, Batuhan ve Kerem kaydetti. Konuk ekibisin sayısı Capan'ın kendi kalesine golüyle geldi. Diğer sonuçlar: Gençlerbirliği-Altınordu: 3-2, Denizlispor-Adanaspor: 2-0.

MAESTRO: DERBİ MAÇA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Süper Lig'de cuma günü oynayacakları Altay derbisine çok değer verdiklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Altay maçının önemini çok iyi biliyorum" dedi.

ATABERK DADAKDENİZ ANTALYA'YA İMZAYI ATTI

Antalyaspor boşta olan Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonu devre arasından itibaren transferi tescil ettirilecek olan 22 yaşındaki kaleci için dün imza töreni düzenlendi. Törene, Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar katıldı.

ABD'DEN TEKLİF ALDIM

Son dönemdeki performansı tartışılan Mesut Özil, Alman basınına konuştu. Yıldız futbolcu, "F.Bahçe her zaman favori kulübümdü. ABD'den de teklif aldım. Ama Fenersbahçe denkleme girdikten sonra gerisi önemli değildi" ifadesini kullandı.

FENER 8 EKSİKLE ALMANYA'YA GİTTİ

Zorlu Frankfurt maçı öncesi Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı bulunan Sosa, Tisserand, Zajc, Nazım ve İrfan'ın yanı sıra isimleri UEFA listesinde olmayan Burak, Crespo ve Serdar Dursun forma giyemeyecek.

AJAX LİZBON'U GOLE BOĞDU!

Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'ndaki diğer maçta Ajax deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 mağlup etti. Ajax'ta Haller 4 golle geceye damga vurdu. Şampiyonlar Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar: Club Brugge- PSG: 1-1,

Manchester City- Leipzig: 6-3, Atletico Madrid-Porto: 0-0, Liverpool-Milan: 3-2.