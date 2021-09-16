Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçen sene 61.5 milyon Euro olan futbolcu maaşlarının bu sezon 48.2'ye düştüğünü belirterek, gelecek sezon 35 milyon Euro'ya düşmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Elmas, "En az 3-4 sene birlikte oynayarak Galatasaray'ı bir yere taşıyacak bir ekip kurmayı hedefledik. Bu bir süreç istiyor. Birinci senesinde başarılı olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

FALCAO'YA 3 MİLYON EURO

G.Saray, dün Divan Kurulu'nda yapılan sunumda Falcao ile ilgili bir detay paylaştı. Yapılan sunumda Galatasaray'ın Falcao'ya fesih bedeli olarak 3 milyon Euro verdiği ifade edildi.