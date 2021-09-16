Beşiktaş, Borussia Dortmund’a evinde tek farkla kaybetti!

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında evinde Dortmund'a 2-1 kaybetti. 6. dakikada Batshuayi'nin şutunu kaleci Kobel son anda çıkardı. 20'de Meunier'in pasında topla buluşan İngiliz yıldız Bellingham çaprazdan şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

BELLİNGHAM'I DURDURAMADIK

45+3'te Bellingham, Welinton'u çalımladıktan sonra pasını Haaland'a verdi. Norveçli yıldız ikramı geri çevirmedi: 0-2. 52'de Guerreiro'nun şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

BATSHUAYİ ZOR OLANI YAPTI!

66'da Bellingham kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı... Genç kaleci gole izin vermedi. 1 dakika sonra Batshuayi kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak fileleri havalandıramadı.

HAALAND'A GEÇİT VERMEDİ

71'de Haaland'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Ersin başarılıydı. 90+2'de Knauff, kale boş olmasına rağmen golü bulamadı. Kartal'ın golü 90+4'te Montero'dan geldi.

PJANİC'İN ÇABASI YETMEDİ

Beşiktaş'ın Barcelona'dan transfer ettiği Miralem Pjanic, Borussia Dortmund karşısında Siyah-Beyazlılar'ın en etkili ismi olarak dikkat çekti. Attığı etkili ara paslarla arkadaşlarına birçok pozisyon hazırlayan Boşnak oyuncu, Montero'nun golünde de asisti yapan isimdi. Ancak Pjanic'in çabası puan almak için yeterli olmadı.

KARTAL'IN AVRUPA KABUSU

Şampiyonlar Ligi'ne Borussia Dortmund yenilgisiyle başlayan Beşiktaş, Avrupa'da son dönemde elde ettiği kötü sonuçlara son veremedi. Siyah-Beyazlılar, Borussia Dortmund maçıyla birlikte son 10 Avrupa maçınının 9'undan mağlubiyetle ayrılmış oldu.Kartal bu 10 maçlık periyotta son galibiyetini 28 Aralık 2019'da UEFA Avrupa Ligi'nde Bratislava'ya karşı almıştı. Beşiktaş'ın Avrupa'daki kötü performansı hayal kırıklığı yarattı.

DOLMABAHÇE'DE BEŞİKTAŞ KARNAVALI

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta karşılaştığı Dortmund maçında tüm biletler satıldı. Yüzde 50 kapasiteye ek olarak deplasman tribünün de yarı yarıya açılmasıyla birlikte localar da dahil olmak üzere 22 bin taraftar tribünde yerini aldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar Şampiyonlar Ligi'ni adeta şölen havasına çevirdi.

YABANCILAR SAHADA TÜRKLER KULÜBEDE

Beşiktaş, Borussia Dortmund ile oynadığı maça sınırlama olmadığı için 10 yabancı ile başladı. Siyah-Beyazlılar'ın Dortmund karşısında ilk 11'inde yer alan tek Türk kaleci Ersin Destanoğlu'ydu.