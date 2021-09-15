Mesut Özil ABD yolcusu!

Fenerbahçe'nin geçen sezon flaş transfer olarak kadrosuna kattığı Mesut Özil bir türlü Sarı-Lacivertli takımda istediği havayı bulamadı. Geçen sezon ligin ikinci yarısı takıma katılan ve tam hazır olmaması nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Mesut Özil bu sezon Pereira'nın gelmesiyle iyi bir hazırlık kampı geçirdi. Ancak buna rağmen Portekizli teknik adamın istediği performansı yakalayamayan yıldız futbolcu zaman zaman Portekizli hoca tarafından kızağa çekildi.
Oynamadığı maçlarda sakat olduğu belirtilen Mesut'un görev almak istediği ancak Pereira tarafından dinlendirildiği belirtildi.
Fizik güç ve form olarak yeterli gözükmeyen Mesut'un devre arasında ABD'den gelen teklifleri değerlendirip Sarı-Lacivertli takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
Oynamadığı maçlarda sakat olduğu belirtilen Mesut'un görev almak istediği ancak Pereira tarafından dinlendirildiği belirtildi.
Fizik güç ve form olarak yeterli gözükmeyen Mesut'un devre arasında ABD'den gelen teklifleri değerlendirip Sarı-Lacivertli takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.