Hagi’nin 15’lik Tük incisi: Enes Sali





RUMEN U16'DA DA OYNUYOR

10 numara pozisyonunda oynayan Enes, Kanada'da doğdu. Romanya'nın Dobruca bölgesinde yaşayan ailesi tarafından La Masia altyapısına verildi. Hagi aynı zamanda Rumen vatandaşı da olan Enes Sali'yi kendi akademisine aldı. Enes Rumen U16 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.



BARÇA İLE DAVALIK OLDULAR

Barcelona, Hagi'nin transfer etmek istediği Enes Sali'yi ilk olarak bırakmak istemedi. FIFA'ya taşınan dava sonrası Hagi, Enes'i akademisine dahil etti.







