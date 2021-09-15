Hagi’nin 15’lik Tük incisi: Enes Sali

G.Saray'ın efsane yıldızı Hagi'nin keşfettiği Türk yıldız Enes Sali son maçta Farul formasıyla gol atarak Romanya 1. Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Hagi, La Masia altyapısında Enes'i 12 yaşındayken kendi akademisne transfer etti.
HAGİ 3 YIL ÖNCE KEŞFETTİ
3 yıl boyunca Enes'i Hagi Akademisi'nde yetiştiren Gheorghe Hagi bu sezon Farul takımının başına geçti. Hagi, Enes Sali'yi de profesyonel yaparak çalıştırdığı Farul'a transfer etti.
OYUNA GİRİP BİR DE GOL ATTI
15 yaşında Farul forması giyen Enes Sali, 5-0 kazanılan Clienceni maçının ikinci yarısında oyuna girerek bir de gol attı. Böylece Enes Romanya liginde gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.
RUMEN U16'DA DA OYNUYOR
10 numara pozisyonunda oynayan Enes, Kanada'da doğdu. Romanya'nın Dobruca bölgesinde yaşayan ailesi tarafından La Masia altyapısına verildi. Hagi aynı zamanda Rumen vatandaşı da olan Enes Sali'yi kendi akademisine aldı. Enes Rumen U16 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
BARÇA İLE DAVALIK OLDULAR
Barcelona, Hagi'nin transfer etmek istediği Enes Sali'yi ilk olarak bırakmak istemedi. FIFA'ya taşınan dava sonrası Hagi, Enes'i akademisine dahil etti.