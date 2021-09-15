Exxen TV canlı izle: Beşiktaş Borussia Dortmund maçı (Eksen Ekzen) canlı yayın izle! BJK maçı...

Beşiktaş ve Borussia Dortmund maçı için heyecan başladı. Şampiyonlar Ligi'nde perde dün akşam oynanan maçlarla açıldı ve gözler temsilcimiz olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına çevrildi. Bu yıl UEFA Şampiyon Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını Exxen satın aldı. Acun Medya'ya bağlı Exxen isimli dijital platform 1 Ocak 2021 tarafından yayın hayatına başladı. Futbolseverler Exxen TV canlı izle seçeneğini araştırıyor. Beşiktaş Borussia Dortmund maçı (Eksen Ekzen) canlı yayın izle seçeneği ile ilgili detaylar merak ediliyor.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Cyle Larin, Batshuayi
BORUSSİA DORTMUND: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland
İşte Exxen TV ile ilgili detaylar;
EXXEN ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Maçları takip edebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.
EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?
1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.
EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?
Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.
Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.