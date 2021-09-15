Beşiktaş ve Borussia Dortmund maçı için heyecan doruklara çıktı. Bu yıl UEFA Şampiyon Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını Exxen satın aldı. Platformda bir çökme sorunu olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Exxen çöktü mü? Exxen neden açılmıyor? Exxen sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?
Exxen'de uygulama çökme sorunu yaşanmıyor. Konu hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İşte detaylar;
EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?
1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.
EXXEN ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.