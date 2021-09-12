Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.09.2021 21:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2021 21:16
    ABONE OL

    Göztepe - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Göztepe - Başakşehir | CANLI
    Medipol Başakşehir, Süper Lig'in dördüncü haftasında Göztepe'ye konuk oluyor...

    Aykut Kocaman yönetimindeki Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 ve son maçında da iç sahada Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

    Teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk maçına çıkacak olan Göztepe ise üç hafta sonunda iki beraberlikle iki puan aldı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.


    İLK 11'LER
    Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil, Cherif, Adis

    Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Okaka

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Trabzonspor - Galatasaray | CANLI
    Haberler Spor Göztepe - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE
        SON DAKİKA