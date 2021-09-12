Göztepe - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in dördüncü haftasında Göztepe'ye konuk oluyor...
Aykut Kocaman yönetimindeki Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 ve son maçında da iç sahada Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.
Teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk maçına çıkacak olan Göztepe ise üç hafta sonunda iki beraberlikle iki puan aldı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.
İLK 11'LER
Aykut Kocaman yönetimindeki Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 ve son maçında da iç sahada Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.
Teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk maçına çıkacak olan Göztepe ise üç hafta sonunda iki beraberlikle iki puan aldı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil, Cherif, Adis
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Okaka