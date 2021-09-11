Fatih Karagümrük 4-0 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 4'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14 ile 21'inci dakikalarda Pesic, 58'inci dakikada Bertolacci ve 79'uncu dakikada Karamoh kaydetti. Bu sonuçla Karagümrük puanını 7'ye yükseltirken Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14'üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Pesic'in ceza sahası içerisine girer girmez ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
21'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Bertolacci'nin savunma arkasına yükselttiği topu savunma ıskaladı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Tunay Torun, müsait pozisyondaki Pesic'i buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
36'ncı dakikada Castro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Assombalonga'nın ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARI
47'nci dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı. Muriç'in eliyle oyuna sokmak istediği top kısa kaldı ve Kerim Frei pasını ceza sahası yayı üzerindeki Pesic'e çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası içerisinde daha müsait pozisyonda topla buluşan Aksel'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.