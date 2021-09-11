Fatih Karagümrük 4-0 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 4'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14 ile 21'inci dakikalarda Pesic, 58'inci dakikada Bertolacci ve 79'uncu dakikada Karamoh kaydetti. Bu sonuçla Karagümrük puanını 7'ye yükseltirken Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.