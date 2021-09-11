Cristiano Ronaldo bir döndü pir döndü! Manchester United'ı golleriyle sırtladı

Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'a golle döndü.
Dünyanın en büyük futbolcularından olan Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'ın Newcastle United ile oynadığı maça ilk 11'de başlayarak ilk maçına çıktı.
2 GOL ATTI
Cristiano Ronaldo ilk yarının bitimine az bir süre kala boş kaleye golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Newcastle United, Manchester United'ın golüne 56. dakikada Manquillo ile karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi.
Ronaldo 62. dakikada fileleri bir kez daha havalandırdı ve Manchester United 2-1 öne geçti.