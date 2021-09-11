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    • 11.09.2021 18:53
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    Cristiano Ronaldo bir döndü pir döndü! Manchester United'ı golleriyle sırtladı

    Son dakika spor haberleri... Dünyanın en büyük futbolcularından olan Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'a geri döndü. Dünyanın konuştuğu transfer sonrası bugün Newcastle United karşısında ilk maçına çıkan Ronaldo 2 gole imza attı.

    Ronaldo bir döndü pir döndü!

    Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'a golle döndü.

    Dünyanın en büyük futbolcularından olan Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'ın Newcastle United ile oynadığı maça ilk 11'de başlayarak ilk maçına çıktı.

    2 GOL ATTI
    Cristiano Ronaldo ilk yarının bitimine az bir süre kala boş kaleye golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Newcastle United, Manchester United'ın golüne 56. dakikada Manquillo ile karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi.

    Ronaldo 62. dakikada fileleri bir kez daha havalandırdı ve Manchester United 2-1 öne geçti.

        12 YIL SONRA GELEN GOL
        Opta'nın verilerine göre Premier Lig'de Mayıs 2009'dan (Manchester City'e) bu yana ilk golünü Newcastle filelerine gönderen Cristiano Ronaldo, Matt Jackson'ın (13 yıl 187 gün) ardından iki lig golü arasında en uzun süre geçen oyuncu oldu (12 yıl 124 gün).

        Cristiano Ronaldo (36 yaş 218 gün), Premier Lig'de Nisan 2010'dan (38 yaş 182 gün; Graham Alexander) bu yana bir maçta iki gol atan en yaşlı oyuncu oldu.
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