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    • Spor
    • 10.09.2021 13:03
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    • 10.09.2021 13:47
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    SON DAKİKA! Eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti | Duygun Yarsuvat kimdir?

    Son dakika haberine göre bir dönem Galatasaray Başkanlığı görevini de yapan Prof. Dr. Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti. 83 yaşında başkan seçilen Yarsuvat, kulüp tarihinde en yaşlı seçilen başkan olarak tarihe geçmişti.

    Eski Galatasaray Başkanı hayatını kaybetti

    Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz sene koronavirüs hastalığından dolayı yoğun bakıma alınan Yarsuvat sonrasında hastalığı atlatmıştı. Bugün ise Galatasaray'ın eski başkanının vefat ettiği öğrenildi.

    GALATASARAY TARİHİNİN EN YAŞLI BAŞKANI
    2 Ekim 2014 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimlerine aday olan ve 25 Ekim 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak rakibi Alp Yalman'a 211 oy fark atarak 35. Galatasaray Başkanı olan Duygun Yarsuvat, seçilmiş en yaşlı başkan olarak tarihe geçmişti.

    KULÜPLERİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

    GALATASARAY: Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sn. Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

    TFF: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

    TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 2014-2015 yıllarında sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık görevinde bulunan Yarsuvat, Türk futboluna değerli katkılarda bulundu. Merhum Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

        BEŞİKTAŞ: Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.

        FENERBAHÇE: Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, Galatasaray Spor Kulübü'ne, Duygun Yarsuvat'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

        DUYGUN YARSUVAT KİMDİR?
        Duygun Yarsuvat, 18 Ağustos 1937 İstanbul doğumludur. Galatasaray camiasının önde gelen isimleriden Türk akademisyen, hukukçu ve spor yöneticisidir. 35. Galatasaray Spor Kulübü başkanıdır. Yarsuvat, kulüp tarihinde en yaşlı seçilen başkan olarak tarihe geçmiştir.

            Orta öğrenimini 1948-1957 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etti. 1966 yılında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri" başlıklı teziyle "hukuk doktoru" unvanını aldı. 1971 yılında ise aynı üniversitede "Trafik Suçları Kriminolojisi" isimli tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek "doçent" oldu. 1978 yılında "Çalışma Ceza Hukuku" başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, "profesör" oldu.

            1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk Master'ı yaptı. 1978 yılında İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

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