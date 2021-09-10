SON DAKİKA! Eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti | Duygun Yarsuvat kimdir?

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz sene koronavirüs hastalığından dolayı yoğun bakıma alınan Yarsuvat sonrasında hastalığı atlatmıştı. Bugün ise Galatasaray'ın eski başkanının vefat ettiği öğrenildi.
GALATASARAY TARİHİNİN EN YAŞLI BAŞKANI
2 Ekim 2014 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimlerine aday olan ve 25 Ekim 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak rakibi Alp Yalman'a 211 oy fark atarak 35. Galatasaray Başkanı olan Duygun Yarsuvat, seçilmiş en yaşlı başkan olarak tarihe geçmişti.
KULÜPLERİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
GALATASARAY: Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sn. Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.
TFF: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 2014-2015 yıllarında sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık görevinde bulunan Yarsuvat, Türk futboluna değerli katkılarda bulundu. Merhum Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.